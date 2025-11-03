Joan Lluís Ferrer presenta su libro 'Ibiza masificada' en las charlas esenciales del Club Nàutic Sant Antoni

El ciclo de tertulias ‘Xerrades Essencials’ del Club Nàutic Sant Antoni retoma su programación este viernes 7 de noviembre, a las 20 horas, con la presentación del libro ‘Ibiza masificada’, del periodista Joan Lluís Ferrer. El encuentro, que se celebra en la sede del club, contará también con la participación de la editora Neus Escandell, de Balàfia Postals, y será moderado por el periodista Xescu Prats.

Durante la sesión, Ferrer abordará los principales temas que trata en su obra, centrados en los efectos de la masificación turística sobre la bahía de Portmany y el conjunto de las islas. El público podrá adquirir ejemplares del libro y el autor firmará copias al finalizar la tertulia.

Con más de 450 páginas, ‘Ibiza masificada’ ofrece un exhaustivo recorrido por el colapso turístico, medioambiental y social que padecen Ibiza y Formentera, sustentado en datos estadísticos y análisis periodísticos que ponen de manifiesto la magnitud del problema. Entre los temas que aborda se encuentran la privatización de la costa y del puerto de Eivissa, la proliferación de negocios ilegales, el impacto de las villas en suelo rústico, la especulación inmobiliaria, el chabolismo y la crisis hídrica, además del colapso circulatorio de la isla.

"Los residentes son una molestia"

“Ibiza se ha convertido en el destino turístico más masificado y congestionado de España. Está al borde de convertirse en un coto privado de millonarios extranjeros, donde los residentes resultan una molestia y van siendo progresivamente arrinconados en su propio hogar”, afirma el autor.

Joan Lluís Ferrer (Eivissa, 1967) es periodista especializado en medio ambiente y fue durante casi tres décadas redactor en Diario de Ibiza. En 2015 publicó ‘Ibiza: la destrucción del paraíso. Quién, cómo y por qué’, donde analizaba los antecedentes del actual modelo turístico. Actualmente coordina la sección de Medio Ambiente en el grupo Prensa Ibérica.

El acceso al evento es libre hasta completar aforo.