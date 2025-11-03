Ibiza pedirá al Govern que ses Figueretes y es Viver sean zonas turísticas en reconversión

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento solicitará a la conselleria de Turismo del Govern balear la declaración de zona turística en reconversión para los núcleos de ses Figueretes y es Viver.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la modernización de estos ámbitos urbanos, favorecer la desestacionalización de la actividad turística y fomentar tanto la inversión pública como privada para mejorar la calidad y la competitividad de la ciudad como destino.

Según ha explicado el alcalde, esta declaración permitirá activar mecanismos específicos de apoyo a la renovación de establecimientos y a la mejora de los espacios públicos, con la colaboración del sector turístico y hotelero, que ya ha expresado su apoyo al proyecto.

“El reconocimiento como zona turística en reconversión no solo facilitará la inversión privada, sino que también abrirá la puerta a nuevas líneas de ayudas públicas a nivel municipal, insular y autonómico”, ha destacado Triguero, quien ha recordado que esta petición responde al acuerdo del Consell d’Alcaldes del pasado mes de junio, cuando se decidió delimitar las zonas turísticas maduras de la isla.

Promoción internacional en la World Travel Market de Londres

El anuncio se ha producido un día antes del inicio de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias internacionales más importantes del sector turístico, que comienza este martes.

La presencia de Ibiza en este evento tiene como meta proyectar la imagen de una ciudad activa durante todo el año, con una oferta que combina patrimonio, cultura, gastronomía, deporte y ocio.

En este contexto, el Ayuntamiento ha presentado la nueva campaña promocional 'Always Open', que pone en valor la diversidad de la oferta de la ciudad los 365 días del año.

El vídeo promocional, con banda sonora del cantante ibicenco Marc Cuevas, invita a descubrir una Ibiza auténtica y abierta, que mantiene viva su esencia más allá de la temporada estival.

El spot ya está disponible en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Eivissa.

Nueva identidad de marca: 'Visit Ibiza City'

El concejal de Turismo, Rubén Sousa, ha explicado que con motivo de la WTM el Ayuntamiento estrena una nueva imagen para la marca 'Visit Ibiza City', aprobada por el sector turístico en la reunión celebrada el pasado 24 de octubre.

Esta nueva identidad gráfica busca diferenciar la marca de ciudad de la imagen tradicional asociada al sol y playa, apostando por una experiencia turística más cultural, sostenible y de calidad.

El logotipo, diseñado "con una tipografía elegante y contemporánea, refleja tanto el legado histórico como la vitalidad actual de la capital pitiusa".

Compromiso con la sostenibilidad turística

Durante su participación en la feria londinense, Triguero y Sousa presentarán también la candidatura de Ibiza como 'European Green Pioneer of Smart Tourism 2026', un reconocimiento europeo que subraya el compromiso del municipio con la sostenibilidad, la innovación y la digitalización en el ámbito turístico.

Asimismo, Ibiza será próximamente anfitriona de la reunión del programa europeo D3hub, que promueve la cooperación entre destinos para avanzar hacia modelos turísticos más inteligentes y sostenibles.

Con todas estas iniciativas, el Ayuntamiento "reafirma su apuesta por un modelo turístico activo durante todo el año, basado en la calidad, el respeto por el patrimonio y la diversificación de la oferta, con el objetivo de consolidar la ciudad como una referencia patrimonial, cultural y gastronómica en el Mediterráneo".