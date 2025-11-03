Ibiza en la feria turística de Londres: “No son actores, es el Sant Josep real”

Vistas del London Eye iluminado de color violeta, del Big Ben, de los rascacielos de la City, del imponente e intrigante The Shard, de la plaza de Leicester abarrotada porque alberga estos días el mercadillo navideño... Todo eso se veía este lunes desde el noveno piso, el rooftop, del hotel Indigo de Covent Garden (donde se aloja la expedición ibicenca), en la frontera con Chinatown y el Soho, donde el Ayuntamiento de Sant Josep hizo su segunda presentación del día con motivo de la World Travel Market de Londres (y eso que empieza este martes) titulada 'Discover the magic of Sant Josep'.

Vicent Roig se dirige a los agentes de viajes. / J.M.L.R.

El acto, en el que estuvieron presentes el presidente del Consell, Vicent Marí, y el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, estaba dirigido a turoperadores y agentes de viaje para que conocieran un destino 'Full of Life', que es otro de los lemas de la campaña, una “marca paraguas para vender el invierno”, en palabras del alcalde, Vicent Roig, que confía en que British Airways mantenga sus conexiones invernales y, también, en que Ryanair amplíe sus vuelos durante esa estación para atraer más viajeros desde Reino Unido. Por si los agentes no sabían dónde está Sant Josep, Roig explicó, mediante un powerpoint, el trazado de sus fronteras en la isla de Ibiza.

Una veintena de agentes

Ante una veintena de agentes de viajes, se estrenó, además, un vídeo promocional que muestra al Sant Josep más natural, el de sus habitantes, quienes no habían sido hasta el momento los protagonistas principales de este tipo de campañas. En esta se limitan a saludar a la cámara y esta refleja cómo disfrutan de las tradiciones en comunidad. Y ha sido un acierto, porque desprende autenticidad y transmite cómo son realmente los habitantes de la isla, un filón mercadotécnico poco explotado: “No son actores, es el Sant Josep real”, comentó, con razón, el alcalde para referirse a todos los que aparecen sonrientes en la pantalla mientras disfrutan de las ferias gastronómicas, de la Fira de la sal, de los festivales musicales... Eventos donde todos se conocen y es fa poble: “Es más que un destino, es una forma de vida”, añadió Roig. Casi se puede oler en esas imágenes la sobrasada recién extraída de la brasa y el café caleta.

“Ibiza es the party island, pero esta que os hemos enseñado en el vídeo es la auténtica”

Otro lema, sí, pero totalmente cierto y que transmite la bonhomía de esa Ibiza que poco tiene que ver con la del desmadre. Uno más que soltó Roig: “Ibiza es the party island, pero esta que os hemos enseñado en el vídeo es la auténtica”.

Asistentes al 'rooftop' del Hotel Indigo. / J.M.L.R.

El colofón fue la presentación del vídeo 'Sa cançó de Sant Josep', canción compuesta por Reya Thomas por encargo del Ayuntamiento de Sant Josep. De nombre Andrea Marí Thomas e hija de ibicenco y galesa (presente esta en la sala), ofreció un pequeño concierto en el que destacó su potente voz y las finas melodías de sus composiciones.

Se regalaron bolsas que contenían un 'pareo-mochila' y una riñonera, y se invitó a los agentes a tapas de berenjena rellena, lubina, rostbeef y calamares a la romana, poco ibicenco, sí, pero sabroso.