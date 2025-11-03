Ibiza cambiará cerca de 1.500 farolas

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha un proyecto de renovación y mejora del alumbrado público con el objetivo de reducir el consumo energético, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad lumínica de las calles del municipio.

La actuación, adjudicada a la empresa Edison Next, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de una apuesta del Consistorio por la transición energética y la sostenibilidad ambiental, que permitirá mejorar la eficiencia de los servicios municipales y reducir el impacto ambiental de la ciudad, afirma el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto prevé la sustitución de 1.475 puntos de luz por nuevas luminarias LED de última generación, la renovación de 23 cuadros eléctricos con sistemas modernos de protección y control, y la instalación de luminarias de alta eficiencia de marcas como Signify (Philips), Benito y Roura, diseñadas específicamente para resistir la corrosión en ambientes marinos.

Además, el nuevo sistema incorporará tecnología de telegestión y control inteligente, que permitirá monitorizar el consumo energético en tiempo real, regular la intensidad de la iluminación según el horario y las necesidades de cada zona y optimizar el funcionamiento de toda la red.

Un 41,5% menos de consumo energético

Con esta renovación, el Ayuntamiento de Ibiza defiende que logrará un ahorro energético del 41,5%, pasando de un consumo anual de 593.776 kWh a 347.337 kWh. Esta reducción supondrá evitar la emisión de 64 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) cada año.

La potencia instalada descenderá un 31,4%, de 134,5 kW a 92,3 kW, mientras que las nuevas luminarias ofrecerán una vida útil superior a las 100.000 horas, lo que reducirá significativamente las necesidades de mantenimiento y los costes asociados.

Según los cálculos municipales, el ahorro anual equivale al consumo eléctrico de unos 75 hogares medios o al de 20.000 televisores encendidos cuatro horas al día durante todo un año. La reducción de emisiones se traduce en el equivalente a plantar 3.000 árboles o evitar la circulación de más de 35 vehículos de gasolina durante doce meses.

Las nuevas luminarias utilizarán una temperatura de color cálida (3.000 K), que mejorará el confort visual, reducirá la contaminación lumínica y permitirá disfrutar de cielos nocturnos más limpios. Además, todos los elementos retirados serán gestionados por empresas autorizadas para el reciclaje y la valorización de materiales, garantizando una correcta gestión de los residuos.

Compromiso con la sostenibilidad

El proyecto forma parte de las líneas estratégicas del Ayuntamiento de Ibiza para avanzar hacia una ciudad más eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, en sintonía con los objetivos europeos de transición energética.

El alcalde de Vila, Rafael Triguero, destaca que esta actuación representa “un paso importante en el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la eficiencia energética”. “Queremos una ciudad más respetuosa con el medio ambiente, con menos consumo, menos emisiones y una mejor calidad lumínica para nuestros vecinos y vecinas”, ha señalado.

El proyecto de renovación del alumbrado público de Ibiza está financiado por los fondos europeos Next Generation EU, dentro de las actuaciones destinadas a impulsar la transición energética y la sostenibilidad ambiental en los municipios.