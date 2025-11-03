Los hoteleros de Formentera critican la presión política sobre la oferta de ocio

Dos de los sectores que más ayudan a la hora de hacer una correcta radiografía de la temporada turística recién acabada son los hoteleros y los taxistas, en este caso de Formentera. Según sus portavoces, la de 2025 ha sido una temporada «satisfactoria, correcta» y sin grandes sorpresas, que consolida la tendencia iniciada hace un par de años en los que las estancias cortas y el turismo de un solo día son los protagonistas.

En el capítulo de quejas, el presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juanma Costa, considera que la presión política sobre los establecimientos de ocio puede perjudicar la llegada de futuros visitantes.

«La temporada empezó de una manera irregular pero después tuvimos un agosto muy correcto y un septiembre bueno», explica Costa. «El mes de octubre, por desgracia, ha estado muy influido por los temporales y no ha sido lo que se preveía, pero en el cómputo total podemos decir que ha sido satisfactoria», considera el presidente de la patronal hotelera.

Respecto a los mercados de procedencia de los turistas y su estancia media, «son datos que ya no varían mucho de un año a otro, se han establecido en el tiempo y se repiten desde hace ya algunas temporadas», afirma, y pone como ejemplo la media de pernoctaciones, que «se ha reducido en los últimos años y así se ha quedado».

Según el directivo de esta patronal, los visitantes «vienen de fin de semana, de dos a cuatro días como máximo y los mercados emisores siguen siendo los de siempre, con pequeñas variaciones que apenas son remarcables».

El sector del ocio

Si el número de días que los turistas pasan en Formentera y su procedencia no ha sufrido grandes cambios este año, sí hay un tema que a juicio de Costa «se está volviendo recurrente» y afecta al sector del ocio y la oferta complementaria.

«Este verano ha habido muchas restricciones, mucha vigilancia y muy intensiva a establecimientos de oferta complementaria y al sector hotelero le preocupa que este hecho pueda causar problemas de cara a la próxima temporada», advierte el presidente de los hoteleros. «Esperemos que se corrijan estas decisiones políticas que se han tomado a este respecto», añade, para concluir con un aviso: el mercado «ha respondido bien, pero tenemos que seguir cuidando lo que estamos ofreciendo y lo que la gente se lleva de Formentera cuando ponen dificultades a muchas actividades; es lo que preocupa en este momento».

El transporte público por carretera es otro de los termómetro fiables para saber cómo ha transcurrido la temporada estival. El presidente de la Asociación de taxistas de Formentera, José Antonio Ferrer, coincide con Juanma Costa al considerar que esta temporada ha continuado con la tendencia iniciada en 2023: afluencia manejable durante todo el verano con una «mini temporada» insertada que dura unas cuatro o cinco semanas «donde te rompen los esquemas por todos lados».

Las puntas de actividad

Al igual que el año pasado, los visitantes que no pernoctan en Formentera provocan unas «puntas de trabajo muy grandes» cuando llegan al puerto y quieren dirigirse a las playas más conocidas y cuando dejan la isla para volver a Eivissa o a la Península.

La falta de oferta de ocio nocturno también marca el trabajo de este sector: «En Formentera duermen familias con niños y gente de una edad que busca quedarse relajada en su alojamiento», observa, «y la gente joven sale por Eivissa», concluye.