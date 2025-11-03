La Guardia Civil traslada una unidad de élite a Formentera por las pateras

La Guardia Civil ha desplazado a una unidad élite a Formentera para reforzar su presencia en la isla debido a la crisis migratoria que sigue en aumento y que tiene una incidencia especialmente significativa en la pitiusa menor.

Concretamente, se trata de en torno a una treintena de agentes de los llamados Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que había llegado este verano a Ibiza formando parte de la Operación de Alto Impacto Zulú Bravo 2025, el habitual dispositivo de refuerzo veraniego que realiza la Benemérita en las Pitiusas.

Estos agentes han tenido su base durante todo el verano en Sant Antoni, desde donde se desplazaban a cualquier lugar donde fueran requeridos por sus mandos para garantizar el orden público, lo que constituye la función principal de los GRS.

La previsión inicial era que a mediados de octubre, acabada la temporada turística y extinguida la Operación Zulú Bravo, los agentes del GRS se volvieran a la Península, pero finalmente no ha sido así y, desde hace unos diez días, todos estos guardias civiles están destinados en Formentera. Precisamente etse domingo llegó una nueva patera a la isla y fueron interceptados siete migrantes en es Caló.

Petición a la dirección insular

El año pasado, la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC) se puso contacto con la dirección insular del Estado para reclamar esta posibilidad de que los agentes del GRS continuaran trabajando en las Pitiusas una vez hubiera finalizado la temporada turística.

Pese a que la demanda no fue atendida entonces, ahora sí que ha cristalizado en un importante apoyo para la veintena de agentes que trabajan durante todo el año en el puesto de la Guardia Civil de Formentera y que este verano a menudo se han visto sobrepasados por la continua llegada de pateras, que ha vuelto a batir récords en la ruta argelina.

En principio, los agentes de esta unidad de élite estarán en Formentera al menos hasta diciembre y no se descarta que su presencia en la isla se prolongue incluso durante más tiempo en función de cómo progrese la crisis migratoria.

Su trabajo fundamental seguirá estando relacionado con cualquier tarea que conlleve mantenimiento del orden público, aunque en momentos puntuales también pueden ayudar a sus compañeros de Seguridad Ciudadana, que representan la mayoría del personal operativo del cuerpo a lo largo de todo el país.

Ocho GRS en España

La Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) fue creada por Orden General de la Guardia Civil el 21 de junio de 1988 con el objetivo de dotar al cuerpo de unidades especializadas de reserva para el orden público. La ARS cuenta con un total de ocho unidades GRS en sus filas, cuyas bases se encuentran en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife, donde se creó el último grupo hasta la fecha.

Precisamente en Canarias, la región de España que ha experimentado más llegada de migrantes en embarcaciones irregulares en los últimos años, han trabajado sobre el terreno agentes de los GRS, por lo que la actividad que están llamados a realizar en Baleares no es ninguna novedad para muchos de ellos.

Además, la Guardia Civil también ha movilizado y desplegado agentes de estas unidades cuando se han producido saltos en Ceuta y Melilla de las vallas que separan los territorios nacionales de España y Marruecos.

Declaración de emergencia

La presencia del GRS en Formentera durante los próximos meses se enmarca en el conjunto de medidas que se están tomando en el territorio nacional para afrontar la crisis migratoria en todo el archipiélago.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de septiembre la declaración de emergencia migratoria en Baleares, en respuesta al incremento de personas llegadas a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria.

Esta declaración incorporaba una inversión de 6,75 millones de euros, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

Entre las actuaciones que incluye la declaración de emergencia, se encuentran la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad.