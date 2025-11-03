¿Qué son los GRS, la unidad de élite que llega a Formentera por la crisis migratoria?
Una treintena de agentes se despliegan en la isla
Al menos hasta que acabe el año una treintena de agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil estarán en Formentera para actuar frente a la crisis migratoria. Se trata de guardias que durante el veran han formado parte de la Operación Alto Impacto Zulú Bravi 2025, el dispositivo habitual de la Benemérita en las islas cada verano, y que ahora se centrarán en Formentera.
La principal función de los GRS es garantizar el orden público. En España hay ocho unidades GRS: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife. Este es el último que se ha creado. Todas ellas dependen de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), creada el 21 de junio de 1988 para dotar al cuerpo de unidades especializadas para el orden público.
La última en crearse es la de Canarias, algunos de cuyos agentes, con experiencia en migración, están desplazados a las Pitiusas. Aunque la idea es que permanezcan sólo hasta final de año no se descarta que su presencia en la isla, dada la crisis migratoria, se alargue.
