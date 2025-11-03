Especial Fiestas de Sant Carles | Caminata
Una forma de aprender mientras se realiza ejercicio
Una ruta interpretativa hasta Cala Mestella para conocer la historia y cultura de la zona
Conocer detalles de la historia, la cultura y el entorno natural de Sant Carles es posible mientras se practica ejercicio físico. Así lo comprobaron los participantes en la última ruta interpretativa organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària en el marco de las fiestas de Sant Carles.
En la mañana del domingo 2 de noviembre, los asistentes disfrutaron de una agradable caminata de unas tres horas de duración en la que también obtuvieron conocimientos acerca de la fauna y vegetación de la zona.
El recorrido comenzó en Ca n’Andreu des Trull y llegó hasta Cala Mestella (y vuelta), con una dificultad media.
