El final del mayor punto negro de Ibiza

Las obras para sustituir el llamado Cruce de los Cazadores de Santa Eulària por una gran rotonda ya han comenzado con los trabajos de desbroce de los terrenos adyacentes, que se han podido ver en los últimos días. Este proyecto, impulsado por el Consell Insular de Eivissa, pondrá punto y final al mayor punto negro de la red viaria insular, una intersección donde confluyen las carreteras EI-200, EI-300 y EI-631 y que registra el índice de siniestralidad más elevados de la isla.

Los trabajos de movimiento de tierras se iniciaron hace unos días, una vez finalizada la temporada turística, mientras que de forma paralela se desarrollan las tareas técnicas y topográficas, junto con ensayos geotécnicos, sondeos arqueológicos y la gestión de servicios afectados.

El proyecto, con un plazo de ejecución de 15 meses, ha sido adjudicado por ocho millones de euros, tras la actualización del presupuesto inicial de 5,8 millones para adaptarse al incremento de precios del mercado.

Con esta actuación, el Consell prevé mejorar la seguridad y fluidez del tráfico en uno de los tramos más conflictivos de las carreteras de Eivissa.