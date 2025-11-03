Carreteras
El final del mayor punto negro de Ibiza
Arrancan las obras de la gran rotonda que sustituirá al peligroso Cruce de los Cazadores de Santa Eulària
Las obras para sustituir el llamado Cruce de los Cazadores de Santa Eulària por una gran rotonda ya han comenzado con los trabajos de desbroce de los terrenos adyacentes, que se han podido ver en los últimos días. Este proyecto, impulsado por el Consell Insular de Eivissa, pondrá punto y final al mayor punto negro de la red viaria insular, una intersección donde confluyen las carreteras EI-200, EI-300 y EI-631 y que registra el índice de siniestralidad más elevados de la isla.
Los trabajos de movimiento de tierras se iniciaron hace unos días, una vez finalizada la temporada turística, mientras que de forma paralela se desarrollan las tareas técnicas y topográficas, junto con ensayos geotécnicos, sondeos arqueológicos y la gestión de servicios afectados.
El proyecto, con un plazo de ejecución de 15 meses, ha sido adjudicado por ocho millones de euros, tras la actualización del presupuesto inicial de 5,8 millones para adaptarse al incremento de precios del mercado.
Con esta actuación, el Consell prevé mejorar la seguridad y fluidez del tráfico en uno de los tramos más conflictivos de las carreteras de Eivissa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza
- El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa
- Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma
- Un tatuador se enfrenta a seis años de cárcel por abusar sexualmente de una clienta en Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza