Un día muy grande con folclore, fiesta ‘hippy’ y el humor de Agustín el Casta

Sant Carles se prepara para vivir hoy uno de los días más especiales del año con la celebración del día de su patrón. La localidad viajará a los años 60 y 70 para estrenar una Fiesta Hippie Flower que llenará de música y símbolos de paz y amor las calles del pueblo. Dirigido a todos los públicos, este evento tendrá lugar en la plaza a partir de las cinco de la tarde, y tiene el éxito prácticamente asegurado gracias a la colaboración especial de Peace N’ Music y Las Dalias.

Sant Carles celebra hoy su primera fiesta ‘hippie’.

La fiesta, que contará con música de DJ que trasladará a la época hippie, estará complementada por un mercadillo, donde se podrán comprar artículos de regalo, ornamentos y complementos.

Ya por la noche, en torno a las nueve, está previsto que sea el humor quien tome las riendas con la actuación de Agustín el Casta. El cómico mallorquín, uno de los más conocidos de Baleares, ofrecerá un espectáculo para todos los públicos.

Mañana de tradiciones

Y si por algo se caracteriza el 4 de noviembre en Sant Carles de Peralta es por vivir una mañana que rinde homenaje a las tradiciones más arraigadas de la isla. Será a las doce del mediodía cuando comience la misa en honor al patrón, que será presidida por el obispo de Ibiza y Formentera, Vicente Ribas Prats, y cantada por el Coro Parroquial de la localidad. Al finalizar el acto religioso, comenzará la tradicional procesión.

Al volver a la iglesia, en la plaza del pueblo, llegará el momento del folclore y el baile tradicional. La Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta será la encargada de ofrecer una actuación ante todos los asistentes.