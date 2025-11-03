El crucero a vela más elegante del mundo hace escala en Ibiza: Así es el 'Star Clipper'

El crucero de lujo 'Star Clipper', considerado en el ámbito de la navegación uno de los más elegantes del mundo, hizo escala este domingo en el puerto de Ibiza. Con bandera de Malta, el barco realiza estos días una travesía por el Mediterráneo. Su presencia en el muelle generó expectación entre quienes paseaban por la zona, que aprovecharon para contemplar de cerca una embarcación poco común en las rutas de cruceros.

El 'Star Clipper' forma parte de la flota de la naviera Star Clippers fundada por el empresario sueco Mikael Krafft con la idea de revivir el espíritu de la “era dorada de la vela” y ofrecer una "experiencia de crucero íntima y evocadora".

El crucero en el puerto de Ibiza / R.Vallés

Se trata de un velero de cuatro mástiles con una eslora de 115 metros y con capacidad para 170 pasajeros en acomodación de lujo. El crucero cuenta con amplias cubiertas de teca, dos piscinas pequeñas y "un ambiente más parecido al de un gran yate privado que al de un crucero masivo", según describen el la web de la compañía.

Un crucero "sin el bullicio típico de barcos de gran tamaño"

Navegar a bordo del 'Star Clipper' es toda una experiencia. Y es que, aunque se trata de un crucero, el ambiente es completamente distinto a lo habitual. La compañía ofrece una "navegación a vela con ambiente tranquilo y elegante, sin el bullicio típico de barcos de gran tamaño".

Quien opta por viajar en este velero de lujo cuenta con restauración de calidad, comedor de asientos abiertos, bar al aire libre, un piano-lounge interior e incluso biblioteca de estilo eduardiano. Asimismo, el crucero ofrece actividades como la posibilidad de observar o participar en maniobras de vela, subir al mástil o al entablado superior, clases de navegación o charlas marítimas.

Los precios de la travesía de siete noches por el Mediterráneo rondan los 1.400 euros por persona en una cabina estándar, aunque varían dependiendo la época del año, la duración o el camarote elegido.