El convenio para reformar el tramo de carretera de Can Marçà aún no está firmado

El convenio para la reforma de Can Marçà, el peligroso tramo de la carretera de Santa Eulària que este año se ha cobrado varias víctimas mortales en accidentes de circulación, todavía no está firmado.

Hace más de un mes, el Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Santa Eulària acordaron impulsar la remodelación de esta travesía. Para ello, consensuaron unas obras con un presupuesto de licitación de 991.381 euros que contemplan la creación de itinerarios peatonales en ambas aceras, la instalación de barreras de seguridad, un paso de peatones elevado, dos zonas de paradas de autobús, espacios para contenedores de residuos, así como la limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora y la prohibición de adelantamientos en todo el tramo.

También se contemplaba reforzar la iluminación pública con nuevos puntos de luz y mejorar el drenaje superficial.

Este modelo de cooperación entre instituciones públicas ya se aplicó en proyectos similares en las travesías de Ca na Negreta y Sant Carles, con el Consell asumiendo la financiación y el Ayuntamiento la ejecución.

En el caso de Can Marçà, la institución insular ha redactado el proyecto y será el Consistorio de Santa Eulària el que lo lleve a cabo.

Sin embargo, todavía no se ha producido la firma del convenio, primer paso imprescindible para poner en marcha la reforma de este ramo, que se espera que esté realizada a lo largo de 2026, sin más concreción respecto al calendario previsto.

«El proyecto está acabado»

Lo único seguro por el momento es que «el proyecto está acabado», según detallan fuentes del Consell a Diario de Ibiza, qe recuerdan además que es el Consistorio el que debe ejecutarlo.

Mientras tanto, se siguen produciendo accidentes de tráfico en este punto negro de las carreteras ibicencas. Hace apenas una semana, un todoterreno de alta gama y un coche utilitario se vieron involucrados en un choque frontal en este tramo de la carretera de Santa Eulària. Ambos vehículos quedaron parados en mitad de ambos carriles e impidieron la circulación fluida del resto, aunque el incidente se saldó sin consecuencias graves.

Mucho peor fue el balance del trágico último fin de semana del pasado mes de agosto, cuando dos accidentes en menos de diez horas dejaron un balance de tres muertos y un herido crítico.

Todos ellos circulaban en moto y todos chocaron contra coches cuyos ocupantes salieron mucho mejor parados de los choques tras invadir el carril contrario.

Estos accidentes fueron el detonante para que las administraciones decidieran emprender la reforma que ahora mismo está parada.