Mallorca enfría por el momento el traslado de residuos de Ibiza y Formentera

El Consell de Mallorca enfría el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a la propia isla de Mallorca de manera inminente. La institución insular asegura que sigue trabajando para que este traslado "sea una realidad cuanto antes" aunque también admite la necesidad de que se apruebe "la cobertura legal necesaria" por parte del Govern una vez ha caído en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos.

"Continuamos con nuestro plan y esperemos que se apruebe lo más rápido posible la cobertura legal necesaria. Queremos que este traslado sea una realidad cuanto antes y como institución estamos trabajando a tres bandas con el Govern y el Consell de Ibiza para que se cumpla lo antes posible", ha expresado esta mañana en rueda de prensa el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

Prueba piloto

Cabe recordar que, en un principio, la idea era que la prueba piloto de este traslado se iniciara "entre finales de octubre y principios de noviembre" de este año, según reconoció el propio presidente Galmés. No obstante, el traslado de los residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ha quedado en el aire después de que Vox tumbara el pasado mes de octubre en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Govern.

En este sentido, dicha propuesta se sustentaba gracias a la normativa que no fue convalidada en la Cámara, por lo que se desconoce de qué manera podrá salir adelante.

Vox admite negociaciones

Por su parte, desde Vox han admitido que están actualmente en negociaciones con el Govern de Marga Prohens para llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. Así, los de Abascal se muestran dispuestos a que el Ejecutivo vuelva a presentar en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos, pero exigen que se eliminen "todas las referencias de la agenda 2030".

"Si el PP quiere aprobar este proyecto y quita todo lo que sea agenda 2030 no tendremos problema en que lo vuelvan a presentar y aprobarlo", ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas.