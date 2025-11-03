Calamar para saborear en todas sus versiones

Una treintena de equipos participaron en la IX Fira des Calamar de Sant Carles, en la que se cocinaron unos 1.300 kilos de este producto del mar. Cientos de personas se sumaron a la cita gastronómica el sábado 25 de octubre, un evento ya imprescindible en las fiestas de Peralta en el que también hubo buena música y diversión para los más pequeños.

Ambiente en el entorno de la iglesia de Sant Carles. | FOTOS: VICENT MARÍ

A modo de tapa, integrado en arroz, en bocadillo, cocinado como una tradicional frita, relleno de sobrasada... En recetas tan diversas como sabrosas, los participantes en el concurso se esmeraron en preparar platos que conquistaran al jurado. Muchos de estos equipos empezaron la jornada muy temprano, limpiando los calamares y preparando todos los ingredientes necesarios para sus propuestas. Horas después, el olor a comida invadiría todo Sant Carles.

Una mujer cocinando durante el concurso. |

Así, el calamar fue el gran protagonista de una jornada en la que hubo tiempo para cocinar, reunirse y disfrutar en compañía de amigos y familiares. Precisamente este último era el objetivo de muchos equipos como ‘Los tres croqueteros’, que finalmente lograron llevarse el primer premio del concurso amateur. Por su parte, ‘Es Trunats’ logró la segunda posición, mientras los ‘Sant Jordi Brothers’, un equipo veterano en ferias gastronómicas, se llevaron el bronce.

Los ‘Sant Jordi Brothers’ en acción.

En categoría profesional, se impusieron ‘Can Salvadó’, ‘Pescados Vicente y María’ y ‘Restaurante Nuna’, algunos de ellos reivindicando el papel y la importancia de los establecimientos tradicionales en Ibiza.

No faltaron los ‘bunyols’.

Durante la feria, destacó la presencia de turistas y residentes extranjeros, muchos de los cuales mostraron su sorpresa ante semejante celebración grastronómica. Aunque, por supuesto, el público local, que llega cada año de todos los rincones de la isla, fue el más numeroso.

Un castillo infantil para los más pequeños.

La meteorología también acompañó en la Fira del Calamar, que roza su década de trayectoria con un nuevo éxito: un día de encuentro y mucho sabor en Sant Carles.

