Especial Fiestas de Sant Carles | Feria Gastronómica
Calamar para saborear en todas sus versiones
Cientos de personas se reúnen para disfrutar de la gastronomía con el calamar como protagonista
Una treintena de equipos participaron en la IX Fira des Calamar de Sant Carles, en la que se cocinaron unos 1.300 kilos de este producto del mar. Cientos de personas se sumaron a la cita gastronómica el sábado 25 de octubre, un evento ya imprescindible en las fiestas de Peralta en el que también hubo buena música y diversión para los más pequeños.
A modo de tapa, integrado en arroz, en bocadillo, cocinado como una tradicional frita, relleno de sobrasada... En recetas tan diversas como sabrosas, los participantes en el concurso se esmeraron en preparar platos que conquistaran al jurado. Muchos de estos equipos empezaron la jornada muy temprano, limpiando los calamares y preparando todos los ingredientes necesarios para sus propuestas. Horas después, el olor a comida invadiría todo Sant Carles.
Así, el calamar fue el gran protagonista de una jornada en la que hubo tiempo para cocinar, reunirse y disfrutar en compañía de amigos y familiares. Precisamente este último era el objetivo de muchos equipos como ‘Los tres croqueteros’, que finalmente lograron llevarse el primer premio del concurso amateur. Por su parte, ‘Es Trunats’ logró la segunda posición, mientras los ‘Sant Jordi Brothers’, un equipo veterano en ferias gastronómicas, se llevaron el bronce.
En categoría profesional, se impusieron ‘Can Salvadó’, ‘Pescados Vicente y María’ y ‘Restaurante Nuna’, algunos de ellos reivindicando el papel y la importancia de los establecimientos tradicionales en Ibiza.
Durante la feria, destacó la presencia de turistas y residentes extranjeros, muchos de los cuales mostraron su sorpresa ante semejante celebración grastronómica. Aunque, por supuesto, el público local, que llega cada año de todos los rincones de la isla, fue el más numeroso.
La meteorología también acompañó en la Fira del Calamar, que roza su década de trayectoria con un nuevo éxito: un día de encuentro y mucho sabor en Sant Carles.
