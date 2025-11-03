Las asociaciones sociosanitarias de Ibiza denuncian la tardanza de las subvenciones

La dificultad para encontrar fuentes de financiación y la tardanza en recibir subvenciones públicas son las dos principales problemáticas (además de aquellas contra las que luchan) a las que se enfrentan varias entidades del ámbito sociosanitario de Ibiza. Sin embargo, cinco de ellas podrán, a partir de ahora, desarrollar con mayor comodidad sus funciones gracias a la cuantiosa ayuda económica otorgada por Pikes Ibiza.

Durante una breve ceremonia celebrada en Sant Antoni, en el restaurante Can Ramonet, toma la palabra Javier Riesco. El director de operaciones de Ibiza Rocks Group (IRG) expresa su deseo de que “no haya listas de espera, sino gente contenta, ya que todo el mundo merece ser atendido de primera mano”.

Riesco afirma que “el objetivo es mantener una colaboración a largo plazo con las asociaciones beneficiadas y alcanzar una recaudación de un millón de euros el año que viene”. “Nos centramos en unas cuantas asociaciones para que el impacto de la ayuda sea mayor y puedan poner en marcha proyectos significativos, aunque la cantidad que reciben las asociaciones no es la misma, depende de varios factores”. Es la única explicación que ofrecen, ya que no detallan cuánto dinero de esos 600.000 euros totales se destinan a cada asociación.

Javier Riesco, director de Operaciones de Ibiza Rocks Group, al inicio del acto solidario. / JA RIERA

Una de las entidades beneficiarias del cheque solidario es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Eivissa y Formentera (Afaef). Su presidenta, Rosa Sánchez, habla sobre las dificultades, especialmente las económicas, a las que deben hacer frente: “No teníamos el agua al cuello, estábamos prácticamente ahogados”, indica al referirse al drama que supone el pago del alquiler de los dos locales que poseen. Por suerte: “Ahora tenemos la cabeza fuera del agua y espero que baje hasta los tobillos”.

Sánchez, que también es la máxima dirigente de la Federación de Alzhéimer de las Illes Balears (FAIB), no puede esconder una enorme sonrisa al explicar el destino de los fondos obtenidos: “Gracias a Pikes Ibiza, retomaremos el taller gratuito de respiro. En esta iniciativa, auxiliares visitan una vez por semana a una persona con alzhéimer en su casa”. Eso sí, advierte: “No todos los usuarios podrán acceder a este taller, ya que solo podemos proporcionar este servicio a aquellos que más lo necesiten”. Por ello, recalca que “habrá que hacer una criba”.

La alegría de la presidenta no es suficiente para frenar su ambición ni para dejar de marcarse nuevas metas para 2026: “Nuestro sueño es lo que llamamos el rincón del sol. Queremos disponer de un espacio al aire libre en el que los usuarios de la asociación puedan disfrutar, en el campo, de diversos talleres. Solo queremos que disfruten mientras hacen crecer cuatro plantitas”. “Sería una maravilla”, concluye Sánchez.

Para otros beneficiarios, la ayuda de Pikes Ibiza es una válvula de oxígeno para su continuidad. Es el caso de Marísina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia Ibiza: “Este ingreso nos da tranquilidad, ya que tenemos cubiertos los gastos básicos”.

“Contratar a una psicóloga es como encontrar un unicornio”

Aunque la Fundación Conciencia no tiene, a día de hoy, lista de espera, las dificultades para los usuarios no cesan. Por ello, Marí reconoce, con tono de preocupación, que están buscando contratar a un educador social y a un psicólogo propio. Este último perfil se presenta como una misión prácticamente imposible: “Es cierto que ya casi hemos cerrado un trato para contar con una educadora social, pero conseguir un psicólogo propio es como encontrar un unicornio”.

Los costes derivados de la ampliación de personal generan inquietud en la Fundación Conciencia: “Tenemos miedo cuando llega el momento de pagar las nóminas, pero saber que este coste compensa el esfuerzo nos llena de adrenalina y nos motiva a seguir. Con solo conseguir ayudar a un usuario, ya vale la pena”.

Marí relata, emocionada, tres casos de usuarios de la fundación: “Ver a tres niños que lo han pasado tan mal y ahora están estudiando en la universidad es algo…”.

A la ceremonia también acude César Castelló Gordillo, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif). Él reconoce que el sustento principal de la asociación proviene de instituciones públicas: “Entre el 75 y el 80% de nuestra financiación procede de fondos públicos”.

Castelló confiesa que “Aemif ha estado cerca de cerrar en varias ocasiones”. “Hemos pasado por etapas de todo tipo”, admite el presidente. No obstante, la situación es actualmente más favorable. “Estamos más o menos bien a día de hoy”, reconoce Castelló. Prueba de ello es “la contratación a tiempo completo de una fisioterapeuta, gracias a la ayuda de Pikes Ibiza”.

Aemif atiende actualmente a 150 personas y no tiene lista de espera.

“Una aportación para transformar vidas”

Por su parte, Beryl Jones, vocal y voluntaria de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC), reclama “un mayor apoyo económico y práctico”. Enumera algunas de las dificultades con las que se topa diariamente la asociación: “Nos enfrentamos a problemas logísticos. Necesitamos fondos para que nuestros usuarios tengan, por ejemplo, un servicio de transporte que los lleve desde sus casas hasta el hospital. Además, vivimos en una isla con muchos extranjeros y precisamos de traductores, ya que son muchos los que no dominan el castellano o el catalán”.

La aspiración de IFCC es construir un hospicio en la isla, ya que “ningún paciente con esta enfermedad debería estar solo en este viaje tan complejo”. “Es una manera de ayudarles en la fase final de sus vidas”, exclama Jones.

Para Antonia Díaz Torrente, directora del áea de salud mental y exclusión social de la Asociación Pitiusa Pro Salud Mental (Apfem), la aportación de Pikes Ibiza sirve para “transformar vidas” y para “seguir con iniciativas y eventos que visibilicen y conciencien sobre la situación de los usuarios de la asociación”.

Al margen de las personas que padecen determinadas enfermedades o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, Pikes Ibiza ha ido un paso más allá. Así, no se ha olvidado de la fragilidad en la que se encuentran ciertos animales, más concretamente los gatos. Por ello, la asociación Ibiza Care4Cats también ha recibido un pellizco del cheque solidario.

Nerea Fernández Fernández, una de las voluntarias de Ibiza Care4Cats, afirma: “Trabajamos por el bienestar de los gatos perdidos y abandonados, un gran problema en la isla, donde se dice que hay más gatos que personas”. La voluntaria agrega: “Ningún país de Europa tiene este problema. En Ibiza hay muchos gatos sufriendo en la calle. Muchos murieron con las recientes danas. Gracias a la ayuda que Pikes nos dio el año pasado, pudimos castrar 300 gatos”.