‘Anónima’, un homenaje en clave de circo a las personas invisibles en Santa Eulària
Vaivén Circo presenta este sábado en el Palacio de Congresos su nuevo espectáculo de circo y danza, una reflexión sobre la esperanza y la resiliencia cotidiana
La compañía Vaivén Circo, reconocida con el Premio Nacional de Circo en 2016, llega este sábado 8 de noviembre a las 19 horas al Palacio de Congresos de Eivissa con su espectáculo ‘Anónima’, una propuesta que combina circo y danza para rendir homenaje a las personas invisibles, aquellas que viven en los márgenes y que a menudo pasan desapercibidas.
Con una duración de 60 minutos y un elenco de tres artistas, la obra invita al público a reflexionar sobre la vida, la esperanza y la resiliencia de quienes enfrentan el caos cotidiano con creatividad y sensibilidad. A través del movimiento y la poesía escénica, los intérpretes muestran cómo el humor y la esperanza pueden ser refugio en medio de la soledad.
Dignidad de lo cotidiano
‘Anónima’, representada en castellano y apta para todos los públicos, es una oda a la dignidad de lo cotidiano y a quienes hacen del arte de vivir su mejor virtud.
Las entradas están disponibles en www.santaeulariadesriu.com a un precio de 10 euros online (más gastos de gestión) y 12 euros en taquilla.
Este será el tercer espectáculo que Vaivén Circo presenta en Santa Eulària, tras los exitosos ‘Do Not Disturb’ y ‘Des-Hábitat’, consolidando así su vínculo con la isla y su apuesta por acercar el arte del circo contemporáneo al público ibicenco.
