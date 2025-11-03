La AECC alerta ante la falta de oncólogos en Ibiza y Formentera: «Los cribados funcionan si hay personal»

La plantilla de oncólogos del Hospital Can Misses cuenta con tres profesionales desde el 1 de noviembre, después de que renunciara una de sus especialistas. Aunque todavía no ha habido «tiempo material» para sufrir las consecuencias de que haya una oncóloga menos, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Eivissa y Formentera advierte: «Necesitamos que el servicio de Oncología esté dotado adecuadamente y que los pacientes estén atendidos», reclama su presidente, Enric Casanova.

La AECC trabaja a diario con los pacientes oncológicos e impulsa la prevención del cáncer y su investigación. Para conseguirlo, organiza actividades con las que se recaudan fondos, como la comida benéfica con motivo del Día del Cáncer de Mama celebrada este domingo en Sant Rafel.

En este contexto, Casanova insiste en la urgencia de reforzar el personal especializado en el Área de Salud de Eivissa y Formentera: «Es de máxima importancia. Primero para atender a los enfermos y, segundo, para que se puedan hacer campañas de prevención a través de los cribados y que estos sean efectivos».

Detección precoz del cáncer

El presidente menciona los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, que han causado diagnósticos erróneos o tardíos: «Los cribados se han hecho pero no se han revisado las pruebas», critica.

En el caso de Eivissa, afirma: «En principio, los cribados están funcionando, pero estamos preocupados porque solo funcionan bien si hay recursos humanos suficientes», indica el presidente de la AECC.

En las Pitiusas, actualmente hay tres programas de detección precoz de cáncer: para los de mama, de colon y recto y de cuello uterino o cérvix. «Son súperimportantes porque determinan la posibilidad de detectar tumores o inicios de cáncer en etapas muy tempranas, lo que asegura que, si se descubre, la cura será más fácil y controlada», señala Casanova.

Por esta razón, recuerda que originalmente la plantilla de oncólogos del Hospital Can Misses es de cinco profesionales, pero podría llegar a siete, según autorizó la conselleria balear de Salud. Ante los tres especialistas que quedan ahora, Casanova apunta que Ib-Salut debe reaccionar para que Eivissa y Formentera tengan el personal que les corresponde: «Una de las cosas que no tiene un paciente con cáncer es tiempo. Este es de máxima importancia y no se pueden permitir listas de espera», insiste.

Por este motivo, la asociación desarrolla actividades destinadas a acompañar a las personas con cáncer. Ofrece, por ejemplo, café a los pacientes que esperan en la sala de Oncología o, a través de unas gafas de realidad virtual, les permite visitar otros lugares. También dispone de un servicio de préstamo de material ortoprotésico, con pelucas, andadores o zapatos adaptados, y proporciona atención psicooncológica.

Acompañar e investigar

En algunas de las actividades, además, se recaudan fondos, como ocurre con la venta de lotería de Navidad o con encuentros como el de este domingo: «Gracias a estas acciones, todos los servicios que ofrecemos son gratuitos», recalca Casanova.

Además, para que todo ello se pueda llevar a cabo, es fundamental contar con la colaboración de voluntarios: «Es algo imprescindible y, a nivel personal, muy enriquecedor», recalca Casanova, que anima a quien pueda a colaborar con la asociación. Según indica, cualquiera puede apuntarse e incluso dirigir algún taller en función de sus conocimientos.

En la rama de investigación, por ejemplo, el próximo viernes, día 7, el estudiante predoctoral Antonio Serrano ofrecerá una conferencia en Sa Nostra Sala de Eivissa, a las 19 horas, en la que expondrá los avances en las Balears para combatir el cáncer: «La investigación avanza, pero hace falta más. Por eso nuestras recaudaciones también se centran en ello. Si ahora se habla de que dos de cada tres mujeres y uno de cada tres hombres tendrán cáncer, nuestro objetivo es que en 2030 la supervivencia de todos ellos sea del 70%», concluye Casanova.