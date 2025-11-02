Proponen que los alquileres sean visados para evitar cláusulas abusivas

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears ha presentado un paquete de medidas al Govern para hacer frente a los fraudes que se comenten en el mercado inmobiliario del archipiélago, y entre las iniciativas propuestas está el que pase a ser obligatorio que los contratos de alquiler, tanto los de larga duración como los de temporada, sean visados por este colectivo «para evitar cláusulas nulas o abusivas», así como para garantizar la «buena fe contractual».

Estas propuestas fueron entregadas al Ejecutivo autonómico durante la Mesa de la Vivienda celebrada a finales del pasado mes, y según el presidente del citado organismo colegial, José Miguel Artieda, están siendo analizadas con la Conselleria del ramo para determinar la viabilidad de su implantación.

Canal de denuncias

Otra de las propuestas relacionadas con el mercado del alquiler es la «creación de un canal de denuncias de fraudes inmobiliarios» por parte del Govern, que sería gestionado por el Colegio de los API, «para la atención de denuncias, respuesta, interposición de denuncias por incumplimiento de obligaciones, y mediación en la resolución de conflictos».

Se propone igualmente que el Ejecutivo de Marga Prohens bonifique un seguro de impago de alquileres a aquellos propietarios de inmuebles que acepten alquilar su vivienda al precio de valoración que se realice desde el citado colegio profesional con el fin de «evitar la sensación de limitación de rentas» a los dueños de los inmuebles.

Señalan que ese seguro de garantía del alquiler concertado debería de tener como mínimos una cobertura de nueve mensualidades y daños en vivienda por valor de 1.000 euros.

El paquete de medidas presentado al Govern señala también la necesidad de retomar de forma «contundente» la regulación de la actividad inmobiliaria en Balears para proteger al consumidor y ofrecer garantías en la intermediación inmobiliaria, especialmente en el caso de la vivienda.

Se reclama igualmente desde el citado organismo una campaña de difusión del registro de agentes inmobiliarios de las islas para fomentar el asesoramiento con profesionales cualificados y con coberturas.