El precio de una habitación en Ibiza para el invierno no baja de 700 euros

El final de la temporada turística no ha venido acompañado, tal y como cabría esperar, de una reducción en los precios de las habitaciones en alquiler en Ibiza, que se mantienen a precios desorbitados.

Un repaso a las ofertas vigentes para encontrar un hueco donde meterse en la isla durante los meses de menos trajín turístico confirma que sigue siendo una misión más que costosa.

Tras analizar una docena de ellas, la conclusión es que 700 euros es la cifra mínima que debe desembolsar un potencial inquilino para vivir en Ibiza, y a menudo con la obligación de abandonar su reducido nido en primavera, cuando los turistas regresen y haya que dejar hueco para sus bolsillos, mucho más nutridos.

Por ejemplo, 700 euros es el precio de una habitación en Vila que cuenta con un «ambiente limpio, acogedor y familiar». Tan familiar es el ambiente que «no se admiten parejas ni visitas a la casa», por lo que el arrendatario está obligado a marcharse a la calle si quiere ver a sus seres queridos. Es como alquilar un trozo de cárcel, una urna de ladrillos.

Hay un propietario tan ávido de euros que no puede consentir que su rincón este sin alquilar ni un momento. Por eso, alquila una habitación en ses Figueretes «por días o por semanas solo este mes», probablemente porque ya tenga cliente para el mes siguiente.

También dentro de Vila, concretamente en Talamanca, se oferta otra habitación individual por 750 euros más gastos. El propietario no escatima en peticiones: «Envíame un mensaje con una breve información sobre ti: a qué te dedicas, en qué horario trabajas, qué edad tienes, por cuánto tiempo necesitas la habitación y lo que quieras comentar». ¿Algo más?

Este tipo de extralimitaciones son bastante comunes en cuanto al sexo del aspirante. En una habitación de 700 euros muy cerca del aeropuerto se pide que la persona sea «preferiblemente mujer» y se le garantiza que contará con «una terraza perfecta para relajarse».

Otro anuncio en a zona de es Botafoc de Vila pide 850 euros por una habitación que hay que desalojar tras el invierno y que está situada dentro de «un edificio con dos piscinas». Perfecto para darse un buen chapuzón en enero. Tampoco bajan los precios en otras zonas menos como Ses Paisses, donde hay que pagar 750 euros al mes por una habitación en «una casa grande y reformada».

Prohibidos hasta patinetes

Por su parte, una inmobiliaria ofrece varios pisos «modernos y reformados, ideales para pasar la temporada de invierno» por los que pide «desde 750 euros», pero también dos meses de renta por adelantado, un mes de fianza y otro mes de honorarios. Así que hay que desembolsar al menos 3.000 euros de golpe por ese pequeño pedazo de paraíso.

Otro propietario alquila un piso junto al puerto de Vila por 700 euros , pero avisa que hay que dejarlo vacío en julio y agosto «porque viene mi familia». También hay quien florea su habitación diciendo que tiene «soporte de televisión colgado en la pared», pero sin electrodoméstico incluido.

En cuando a la variada lista de vetos para alquilar, proliferan los de niños y mascotas, aunque hay quien llega a prohibir incluso los patinetes.

Y al frente de la clasificación de precios destaca una habitación en la urbanización de Roca Llisa, en Santa Eulària, dentro de una casa en la que viven «tres gatos muy tranquilos». Las tarifas para convivir con los felinos son 1.000 euros para una persona y 1.5000 euros para dos.

Además, tampoco falta quien sigue alquilando su autocaravana. Hay una por 350 euros que está aparcada en «un terreno privado cerca de Sant Antoni».