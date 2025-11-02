Policías y guardias civiles lamentan otra temporada «caótica» en Ibiza

La temporada turística ha vuelto a ser complicada y por momentos «caótica» para los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados en Ibiza, tal y como coinciden en señalar agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según denuncian, se ha vuelto a repetir el escenario de tantos veranos, principalmente la falta de efectivos para combatir los numerosos frentes que se abren con la llegada masiva de turistas, y reina el pesimismo de cara al futuro inmediato.

«Para nosotros la temporada no acaba, en el sentido de la problemática que tenemos y que sigue siendo igual. Nosotros tenemos un problema de falta de personal y de reestructuración de las plantillas», subraya David Pola, secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), a Diario de Ibiza.

En este sentido, remarca que si por normativa «tiene que haber 250 policías en la isla, esa no es la cifra adecuada para la realidad delictiva del año 2025, y menos aún para hacer frente al fenómeno de la inmigración irregular».

«El problema para nosotros sigue siendo el mismo, que Ibiza no tiene la categoría como comisaría que debería tener. Debería tener una plantilla mucho más amplia, quizás llegando a los 500 agentes, divididos en diferentes brigadas para un mejor servicio de orden público», reclama.

La explosión del fenómeno migratorio provoca que la recepción a personas llegadas en patera «se coma el trabajo diario» de la Policía Nacional. «Es un desastre al que hay que poner solución, pero seguimos igual y no vemos ningún tipo de avance», lamenta, y añade que «al final son matemáticas simples».

«Si tienes 200 agentes y vienen 300 tíos en patera, hay que aparcar lo que estás haciendo para atender la seguridad de estas personas, tramitar los expedientes y encima con celeridad. La gente de Extranjería tiene que aparcar sus investigaciones y dejar su trabajo diario de perseguir los delitos porque tiene que dedicarse a eso», expresa.

En cuanto al ansiado plus de insularidad, Pola apunta que hacen falta «políticos valientes» para lograr los incentivos que permitan que «los funcionarios se quieran arraigar» en el archipiélago balear.

«Con la lengua fuera»

Mensajes similares transmite Tomás Quesada, secretario provincial de la asociación de guardias civiles Jucil, ya que «la temporada ha sido tan complicada y caótica como siempre».

«El verano ha sido caótico, con todas las unidades de seguridad ciudadana con la lengua fuera. Nuestra queja es la de siempre, que los refuerzos no llegan a las unidades que se ocupan del día a día», esgrime.

En este sentido, destaca que «los refuerzos se centran en los lugares de masificación», pero que «hay que tener en cuenta que Ibiza tiene unas necesidades muy particulares por el turismo». «Un 'balconing', una pelea en un hotel, una fiesta ilegal en una casa, todo ese tipo de historias al final se cubren con las unidades de siempre», advierte.

Respecto a la llegada de pateras, recuerda que «los que tocan tierra son siempre responsabilidad de las unidades de seguridad ciudadana, que hacen la custodia y traslado para poner a disposición de la Policía».

«Se ha agilizado un poco el trámite, pero si llega una patera a Cala de Bou, por ejemplo, y se bajan diez, esos diez son para las patrullas que estén en servicio, no se va a ocupar nadie más de ellos. Se ha potenciado la presencia en el mar y se hacen más rescate marítimos, pero no dejan de llegar pateras que tocan tierra y que al final detraen efectivos que se necesitan para otras cosas», indica.

Este agente de la Guardia Civil tampoco es optimista con el plus de insularidad. «El delegado del Gobierno no para de decir que está muy avanzado, pero continúa tan cerca como siempre, es decir, sin estar en las nóminas y sin saber cuál va a ser su alcance», finaliza.