El álbum
¿El peso de la basura?
Podrían haberla empujado, pero viéndola también podemos pensar que la papelera de la imagen, tomada ayer en la calle Cataluña de Vila, se ha caído por su propio peso porque, como se ve en la porquería desparramada, rebosa de basura. Y estas papeleras no están para muchos trotes, como bien saben los vecinos de la zona, que más de una vez se han encontrado alguna por los suelos.
