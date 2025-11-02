El llamamiento del equipo de gobierno de Eivissa a la «responsabilidad de todos» para mejorar la limpieza en las calles de la capital. Las quejas de algunos residentes no ya sobre la limpieza en su barrio, sino por la diferencia en la recurrencia y efectividad según las zonas, es rebatida por el concejal Jordi Grivé, quien asegura que «no hay barrios ni de primera categoría ni de segunda en Eivissa». En cualquier caso, reconoce que «los resultados en la limpieza de Vila no son todavía los que nos gustarían a estas alturas». Mejorar la higiene en las calles fue una de las grandes apuestas electorales del equipo de Rafael Triguero; tal vez deberían haber tenido en cuenta que igual de importante que limpiar es educar y, aunque debería ser el último recurso, sancionar para concienciar de que esta tarea es «responsabilidad de todos». Ahora han puesto en marcha la campaña ‘Eivissa es ca teua. Cuida-la, no l’embrutis!’.

Llama la atención

La advertencia de la delegada de la Asociación de Celíacos de las Islas Baleares, Isabel Álvarez Rodríguez, sobre que Eivissa y Formentera «no son destinos inclusivos para los celíacos». Reclama más formación sobre esta enfermedad en la restauración y pone como ejemplo que para alguien que sufra esta enfermedad autoinmune, «es una fantasía poder participar en una comida popular».