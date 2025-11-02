Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarado un incendio forestar en la zona de es Portitxol

El fuego se ha originado a las 15.45 horas

Redacción Ibiza

Los efectivos de la lucha contra los incendios de Ibiza están trabajando para apagar un fuego forestal en Sant Joan, en la zona de es Portixol.

Las llamas se han iniciado a las 15.45 y los bomberos de Ibiza están trabajando ahora mismo para controlarlas. Fuentes de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han informado de que, por el momento, la gravedad potencial del incendio es 0, lo que significa que no existe riesgo inmediato para viviendas ni para la población.

Los equipos de extinción continúan en la zona realizando tareas de control y vigilancia para evitar que las llamas se propaguen, mientras se investigan las causas que han originado el fuego.

