El hospital Can Misses amplía su equipo de Cirugía general con una nueva incorporación
El centro sanitario alcanza su máximo histórico de cirujanos y seis de cada diez operaciones son ambulatorias
El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado de la incorporación de una nueva especialista al Servicio de Cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Can Misses. La doctora Marta Chaparro Mirete se suma a los doctores Alessandro Nania y Marcello de Luca, integrándose como la tercera nueva incorporación en apenas un mes.
Con esta ampliación, el servicio alcanza doce cirujanos y un 40% de otro especialista con reducción de jornada, superando la plantilla autorizada de once profesionales y alcanzando la cifra más alta registrada en este área quirúrgica.
La doctora Chaparro procede del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en Granada, donde ejercía hasta su reciente traslado a Ibiza y donde también realizó su especialización MIR en cirugía general y del aparato digestivo. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y cuenta con un Máster de actualización en Cirugía general y del aparato digestivo por la Universidad Cardenal Herrera (CEU), además de formación como experta universitaria en cirugía colorrectal, esofagogástrica y bariátrica.
Más de 1.200 intervenciones en 2025
Entre enero y octubre de 2025, el Servicio de Cirugía general y del aparato digestivo ha realizado 1.268 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 910 han sido programadas y 372 urgentes.
De ellas, el 57,25 % —seis de cada diez— se han realizado de forma ambulatoria, permitiendo el alta el mismo día de la operación y reduciendo la necesidad de hospitalización.
En el mismo periodo, los facultativos del servicio han atendido 5.521 consultas, de las que 2.146 han sido primeras citas (38,9 %) y 3.375 revisiones o consultas sucesivas (61,1 %), lo que refleja una intensa actividad tanto quirúrgica como asistencial.
