El hospital Can Misses amplía su equipo de Cirugía general con una nueva incorporación

El centro sanitario alcanza su máximo histórico de cirujanos y seis de cada diez operaciones son ambulatorias

La Dra. Marta Chaparro Mirete es la tercera contratación para el Servicio de Cirugía general en un mes

La Dra. Marta Chaparro Mirete es la tercera contratación para el Servicio de Cirugía general en un mes / Asef

Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado de la incorporación de una nueva especialista al Servicio de Cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Can Misses. La doctora Marta Chaparro Mirete se suma a los doctores Alessandro Nania y Marcello de Luca, integrándose como la tercera nueva incorporación en apenas un mes.

Con esta ampliación, el servicio alcanza doce cirujanos y un 40% de otro especialista con reducción de jornada, superando la plantilla autorizada de once profesionales y alcanzando la cifra más alta registrada en este área quirúrgica.

La doctora Chaparro procede del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, en Granada, donde ejercía hasta su reciente traslado a Ibiza y donde también realizó su especialización MIR en cirugía general y del aparato digestivo. Es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y cuenta con un Máster de actualización en Cirugía general y del aparato digestivo por la Universidad Cardenal Herrera (CEU), además de formación como experta universitaria en cirugía colorrectal, esofagogástrica y bariátrica.

Más de 1.200 intervenciones en 2025

Entre enero y octubre de 2025, el Servicio de Cirugía general y del aparato digestivo ha realizado 1.268 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 910 han sido programadas y 372 urgentes.

De ellas, el 57,25 % —seis de cada diez— se han realizado de forma ambulatoria, permitiendo el alta el mismo día de la operación y reduciendo la necesidad de hospitalización.

En el mismo periodo, los facultativos del servicio han atendido 5.521 consultas, de las que 2.146 han sido primeras citas (38,9 %) y 3.375 revisiones o consultas sucesivas (61,1 %), lo que refleja una intensa actividad tanto quirúrgica como asistencial.

