Una habitación doble en Ibiza, imposible por menos de 1.000 euros

Vivir en pareja, con un amigo o amiga, permite abaratar un poco el sacrificio económico que exige alquilar una habitación en Ibiza, pero tampoco resulta la panacea. Si 700 euros es la cifra mínima en las habitaciones individuales, en las dobles ya no baja ninguna de los cuatro dígitos.

Así ocurre con una habitación doble en Platja d’en Bossa (1.000 euros y gastos aparte), otra en la avenida de España de Vila (1.100 euros con «balcón incluido») o para un adosado de Sant Jordi (1.200 euros).

Este tipo de ofertas se multiplican en zonas como el paseo marítimo de Ibiza, donde se ofrecen al menos tres anuncios muy similares únicamente para la temporada turística, dos a 1.150 euros mensuales y otro a 1.200 euros.

Esa es la misma cantidad que reclaman por una habitación doble «con baño privado» en es Viver, aunque en este caso el contrato se puede ampliar a todo el año «dependiendo de cómo vaya la confianza».

Supuestos de este tipo, donde el inquilino vive una especie de periodo de prueba para saber si es digno de no ser expulsado durante la temporada turístico, se pueden leer en varias ofertas a lo largo de la isla.

"Sin niños, ya hay en casa"

Uno de ellos se sitúa en Cala de Bou, a cambio de 1.000 euros mensuales y otros 1.000 de fianza, pero con la siguiente condición: «Sin niños, ya hay en casa». Es decir, aguanta a mis críos, pero ni se te ocurre traer a uno.

Puestos a pedir, también hay quien alquila una «linda habitación» en el centro de Sant Antoni, de noviembre a abril, por los siguientes módicos precios: 1.300 euros para una persona y 1.500 euros para una pareja. Además, 1.250 euros cuesta arrendar un «estudio-habitación» en el puerto de Vila que al parecer resulta «ideal para una persona o pareja».

Y para quien tenga 132.000 euros en su cuenta bancaria, cabe la posibilidad de alquilar todo el año una villa de seis habitaciones y siete baños. Si solo tiene 70.000 euros, puede rentar otra villa durante siete meses, aunque esta solo tiene tres habitaciones.