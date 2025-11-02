Gastronomía de guerra
Gastronomía de guerra | Tots Sants en Ibiza: época de ‘panellets’
No hay dulce más típico de las fiestas de Tots Sants que éste
Tots Sants huele a panellets. Este es, sin duda, el dulce más típico de estas fechas en las Pitiusas. Las pastelerías están llenas de ellos estos días, de todos los sabores. Prepararlos en casa es muy muy sencillo. Está al alcance de cualquiera y es casi imposible que salgan mal. Los más populares y tradicionales son los de piñones. Hay, incluso, quien dice que si no tienen piñones no son panellets.
Aquí vamos a preparar la mitad con piñones y la otra mitad, sin, por si a alguien no le gustan. La receta tradicional, la que se puede encontrar en el libro de la cocina de Ibiza y Formentera por antonomasia, ‘Bon profit’, de Joan Castelló Guasch, no incluye el boniato asado en la masa. Se pueden hacer sin él, pero quedarán algo más duros. Eso sí, dos semanas después estarán igual de buenos. Con el boniato blanco (o patata) quedan con un interior más blandito. Se pueden hacer de cualquier sabor: chocolate, café, frutas, coco…
Ingredientes para 25 'panellets'
-300 gramos de almendra molida (5,25€)
-300 gramos de azúcar (0,3€)
-150 gramos de piñones (14,25€)
-1 boniato blanco (1,45€)
-Ralladura de un limón (0,65€)
-1 huevo (0,36€)
Precio total: 22,06€
0,89€ por panellet
Preparación
—Asar el boniato con piel en el horno hasta que esté blandito. Hay quien lo trocea y hierve para agilizar, pero chupa mucha agua.
—En un bol, mezclar la yema de huevo, el azúcar, la ralladura de limón y la almendra molida.
—Precalentar el horno a 200 grados.
—Agregar la carne del boniato asado y mezclar de poco a poco, con las manos, hasta conseguir una masa que se pueda trabajar.
—Engrasar una bandeja de horno o poner un papel de horno. Coger porciones de la masa, como una cucharita, bolearla para darle la forma. Con los piñones en el caso de los que tienen piñones.
—Hornear durante unos 25 minutos, o hasta que veamos que estén dorados.
—Sacar del horno y dejar enfriar antes de comer.
El toque gourmet
Comerlos con un buen café.
