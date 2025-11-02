El creador de 'Trainspotting' llevará al cine la vida del hotelero de Ibiza Tony Pike

El rodaje de una película que rendirá homenaje al fundador del emblemático Pike’s Hotel, Tony Pike, comenzará el próximo año. El proyecto, según publica el diario británico The Mirror, contará con guion del escritor escocés Irvine Welsh, creador de 'Trainspotting', y con el actor Tamer Hassan en el papel protagonista.

Fuentes cercanas a la producción citadas por el rotativo aseguran que el guion es "cautivador" y que la película "va a ser épica". Los productores recibieron la semana pasada luz verde para iniciar la búsqueda de localizaciones, lo que abre la puerta a que parte del rodaje se lleve a cabo en Ibiza.

Welsh fue un visitante habitual del Pike’s, el hotel que en los años ochenta se convirtió en uno de los símbolos de la vida nocturna y cultural de la isla. De hecho, en alguna entrevista llegó a afirmar que consideraba Ibiza su "segundo hogar", seducido por el ambiente libre y hedonista que ofrecía la isla.

La loca historia del Pikes

El hotel alcanzó fama mundial al convertirse en escenario del videoclip ‘Club Tropicana’ de Wham! y por acoger a figuras como Freddie Mercury, el propio George Michael, Grace Jones, Robert Plant, Boy George, Kurt Cobain o Kate Moss. Su fundador, Tony Pike, falleció en 2019 a los 85 años, dejando tras de sí una historia repleta de excesos, glamur y anécdotas, hasta el punto de ser descrito como "la versión ibicenca del playboy Hugh Hefner".

A pesar de que se desconoce si las historias que circulan en torno a hotel Pikes entre los años 80 y 90 son reales o meros rumores, la nueva película pretende dar credibilidad a hechos como que el propio Pike tuvo una relación con Grace Jones y con George Michael (el cantante de Wham grabó uno de sus más famosos videoclips en el hotel), que consumió drogas junto a Freddie Mercury o que se servía cocaína en el desayuno del hotel junto a un bol de cereales.

También se cuenta que en los primeros 80, ante la preocupación de las autoridades de la isla por las noticias de orgías y consumo de drogas en el hotel, el propio Julio Iglesias intercedió ante las administraciones para lavar su imagen.

El cumpleaños de Freddie Mercury

Aunque si hay una estrella que dejó su huella indeleble en el establecimiento fue Freddie Mercury, que se convirtió en amigo íntimo del fundador del Pike's.

Su fiesta de 41 cumpleaños fue una de las más sonadas en la historia de Ibiza. Duró varios días y se cuenta que se consumieron 350 botellas de Moët & Chandon y que el castillo de fuegos artificiales llegó a verse desde Mallorca.

Hubo más de 500 invitados, entre ellos Julio Iglesias, Grace Jones, Jean-Claude Van Damme, Anthony Quinn, Bon Jovi, Boy George, Tony Curtis, Robert Plant, Naomi Campbell y los miembros de Spandau Ballet

El Hotel Pikes fue vendido en 2008 y sigue abierto con mucho del encanto con el que abrió sus puertas por primera vez en Ibiza. Tiene fiestas muy famosas e intenta recuperar parte de la esencia de Ibiza de hace 30 o 40 años prohibiendo, por ejemplo, los móviles en algunos de sus eventos.