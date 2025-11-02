Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma

El Colectivo de Protectoras de Ibiza ha emitido un comunicado en el que expresa su "profunda consternación, indignación y repulsa" ante el hallazgo de 27 perros utilizados para la caza encontrados muertos dentro de una furgoneta en la bodega de un ferry con destino a Palma, según informó Diario de Mallorca ayer.

El vehículo transportaba un total de 36 animales, de los cuales solo nueve lograron sobrevivir. El colectivo considera este suceso como "una muestra más de la realidad inaceptable" que viven muchos perros de caza, víctimas de "uso, abuso y desecho" por parte de quienes los emplean como herramientas.

En su comunicado, las entidades protectoras condenan "el trato cruel y negligente" hacia estos animales y critican "la impunidad y permisividad institucional" que, según denuncian, permite que tragedias de este tipo sigan ocurriendo. También arremeten contra la "hipocresía de ciertos sectores cinegéticos" que, pese a su trato hacia los perros, intentan "erigirse en portavoces" sobre la gestión de animales en la isla.

El Colectivo de Protectoras rechaza rotundamente la participación o la opinión de los cazadores en la gestión de colonias felinas en Ibiza, recordando que "carecen por completo de autoridad moral, ética y técnica" en la materia.

El comunicado responde, además, a un reciente artículo publicado por Diario de Ibiza titulado '¿Hay alguna colonia felina legal en Ibiza?', en el que, según las protectoras, algunos colectivos vinculados a la caza cuestionan la legalidad de estas colonias. "Resulta inadmisible que quienes encierran o matan animales por diversión pretendan dictar cómo deben gestionarse los gatos comunitarios", afirman.

El colectivo exige una investigación exhaustiva de los hechos y que se depuren responsabilidades penales. Además, reclaman el endurecimiento de las leyes sobre transporte y tenencia de animales usados para la caza; la eliminación de la exclusión de los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal y que las instituciones escuchen a las entidades protectoras y científicas, y no a los lobbies de la caza, a la hora de diseñar políticas de bienestar animal.

El comunicado concluye con un llamamiento a una "ética común hacia todos los animales", sin distinciones basadas en su utilidad para el ser humano. "Un gato de colonia, un perro de caza o un animal doméstico merecen el mismo respeto, cuidado y protección", subraya el Colectivo de Protectoras de Ibiza.