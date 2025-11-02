Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consell de Ibiza pierde a una empresa para luchar contra el intrusismo... por intrusa

La única empresa que presentó oferta quedó excluida precisamente por no estar registrada

Enrique Gómez Bastida, director insular de Lucha contra el Intrusismo

Enrique Gómez Bastida, director insular de Lucha contra el Intrusismo / ASJ

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Eivissa

El Consell de Ibiza ha declarado desierta la licitación de un contrato para realizar servicio en la nube de auditoría web destinado a los servicios de inspección contra el intrusismo, al quedar excluida la única empresa que presentó una oferta.

Esta decisión se adoptó después de la que la mesa de contratación comprobara que la única empresa que se había presentado, y que se había llevado la adjudicación, no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadoras. Es decir, que era una intrusa aspirando a un contrato para combatir precisamente el intrusismo.

El objeto del contrato, cuyo presupuesto base de licitación ascendía a 7.028 euros, era la implantación de un sistema de auditoría web en la nube para reforzar la vigilancia y detección de actividades ilegales en el ámbito del turismo y los servicios, dentro de las actuaciones de inspección que realiza el Consell contra el intrusismo profesional.

Pese a su bajo importe y a tratarse de un procedimiento simplificado, la institución esperaba atraer ofertas que permitieran implementar una herramienta tecnológica de apoyo a la inspección.

Sin embargo, la falta de empresas inscritas en el registro oficial y la ausencia de otras candidatas han frustrado finalmente la adjudicación.

