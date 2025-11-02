Alquiler de infraviviendas en Ibiza: un bajo de 27 metros por 1.400 euros

El portal inmobiliario Idealista publica un anuncio de alquiler en la Plaza del Sol de Dalt Vila de un apartamento en planta baja de apenas 27 metros cuadrados. Su precio: 1.400 euros al mes.

El espacio, descrito como “un único ambiente estilo loft totalmente reformado”, cuenta con una cocina equipada con vitrocerámica, campana extractora, nevera y barra americana, además de una cama matrimonial tipo canapé -para aprovechar el poco espacio disponible- y un pequeño armario con cajoneras.

Según el anuncio, el inmueble está pensado para una persona sola o una pareja. Además, especifica que no se permiten mascotas. Las personas interesadas en alquilar esta infravivienda a precio desorbitado deben contar con referencias demostrables.

El precio, sin incluir los gastos de luz y agua, pone de nuevo en evidencia la escalada de los alquileres en la isla, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema estructural.

Con ejemplos como este, de más de 50 euros por metro cuadrado, Ibiza se sitúa entre las zonas más caras de España para vivir.

Mientras las instituciones insisten en buscar soluciones habitacionales asequibles, en el mercado siguen proliferando microviviendas que rozan los límites de la legalidad urbanística y la ética social, reflejo de una crisis que se agrava cada temporada.