Aviso policial en Ibiza: aumenta el robo de relojes y sin agentes especializados para el fútbol

La falta endémica de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ibiza y Formentera provoca que no estén disponibles determinadas unidades que los propios policías consideran imprescindibles para garantizar la seguridad.

Así ocurre, por ejemplo, con las UIP (Unidades de Intervención Policial), que realizan principalmente funciones relacionadas con el orden público y la seguridad ciudadana en situaciones de riesgo o gran concentración. Estas unidades siguen sin tener presencia en Ibiza, pese las reclamaciones de la Confederación Española de Policía (CEP).

«Lo hemos pedido una decena de veces, la última la semana pasada por escrito. Hemos pedido dos nuevos grupos de orden público en Palma y un nuevo grupo en Eivissa que es fundamental para dar seguridad y calidad al servicio público que presta la Policía en la isla», explica el agente David Pola, quien añade que los partidos en casa de la Unión Deportiva Ibiza, equipo enrolado en la tercera categoría del fútbol español, «se están haciendo con compañeros sin especialización en orden público».

«Todos los dispositivo de fútbol, de grandes aglomeraciones de personas, conciertos y demás, lo tienen que cubrir especialistas en orden público, con control de masas y control de conflictos y demás. Pero en Ibiza no hay. Llevamos ya varios años pidiendo especialistas», subraya el portavoz.

Robo de relojes de alta gama

En cuanto a los delitos que más han preocupado a los agentes policiales este verano en Ibiza, desde la Confederación Española de Policía advierten de que «se ha notado un aumento de la delincuencia en el tema de los especialistas en robo de relojes de alta gama», agrupados en grandes mafias.

«Es la delincuencia que habitualmente acompaña al turismo de masificación turística: robos, hurtos, robos con fuerza… Se comete aprovechando que la gente sale a cenar o de fiesta. Lo que hemos detectado es que no damos abasto. Es importante que el ciudadano lo sepa para que también haga presión. En la Policía hacemos todo lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos, pero no se da abasto», insiste este representante policial.