Los vecinos ya tienen su veredicto: este es el barrio más sucio de Ibiza

La limpieza de las calles en Ibiza lleva un tiempo en entredicho. El debate sobre si algunos barrios de la ciudad se limpian más que otros ha lanzado estos últimos días acusaciones que el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Vila, Jordi Grivé, se ha apresurado en desmentir. "No hay barrios ni de primera ni de segunda categoría en Ibiza", aseguró este viernes precisamente en la presentación de una campaña de concienciación: ‘Ibiza es tu casa. Cuídala, no la ensucies’.

Diario de Ibiza también ha preguntado a sus lectores sobre este tema con una encuesta a través de la red social Facebook en la que pide que compartan sus impresiones sobre la limpieza de los barrios de Ibiza. A la pregunta '¿Qué barrios son los más sucios y los más limpios de la ciudad de Ibiza?', la mayoría se decanta por ses Figueretes como el barrio más sucio.

"Ses Figueretes, el más sucio sin duda", comenta una usuaria. El barrio de es Pratet es otro de los más mencionados en el listado negativo, seguido de los de Talamanca y es Botafoc, sa Penya, Platja d'en Bossa, las zonas del parque de la Paz y la avenida de España. "Sin duda [la más sucia es] la calle Menorca, está llena de guarros que se creen que la calle es de ellos. La próxima vez llamo a la policía", advierte otra de las encuestadas, en referencia a la suciedad en el barrio de es Pratet y a la actitud de algún individuo.

La mayoría de los encuestados destaca, sin embargo, que la suciedad es algo común de todos los barrios de Ibiza. "Ibiza en general está muy sucia. Yo vivo en Ibiza y ahora mismo estoy de vacaciones en mi pueblo en la Península y aquí sí que está limpio", asegura otra lectora. "Yo apenas veo barrenderos ni gente de limpieza", le responde otra.

Son pocos los usuarios que destacan la limpieza de algún barrio, aunque quienes lo hace apuestan por Vara de Rey y l'Eixample. También hay quien menciona Sa Carroca, que está en Sant Josep.

Sant Antoni, el municipio más sucio junto a Vila

Los usuarios se animan a opinar también sobre la limpieza de otros municipios de la isla. Así, Sant Antoni es, para muchos, la localidad con las calles más sucias. "No sabéis lo que es suciedad. Venid a Sant Antoni y sabréis lo que es tener suciedad en las calles", clama un lector. "En Sant Antoni, la manzana del Edificio Tanit y Portus Magnus", destaca otro como puntos menos higiénicos. Otros lectores hablan también la suciedad en las calles de Sant Jordi (Sant Josep), mientras que Santa Eulària es para muchos el municipio más limpio.

Falta de civismo

La falta de civismo de los vecinos es una queja recurrente entre quienes responden a la pregunta formulada por Diario de Ibiza. Destacan, sobre todo, no limpiar los orines y excrementos de los perros, aunque también la propia falta de educación de algunos vecinos. "Sí a los animales, pero una botellita de agua y limpiador para poner encima de los pipís. Eso tendrían que obligarlo por ley", afirma un lector.

"No hace falta centrarse en los perros, realmente los culpables son los humanos incívicos. También podemos ver a humanos orinando entre los contenedores de los alrededores del Mercat Nou", aclara otro. "Ibiza es por goleada la más sucia. Hay cacas y pipís de perros, pero también de humanos. Y latas, comida, botellas y vomitonas que eso no son de perro", se une a la conversación otro usuario.

Precisamente, a la gente incívica es a quien va dirigida la nueva campaña de concienciación del Ayuntamiento de Vila, ‘Ibiza es tu casa. Cuídala, no la ensucies'. Desde el Consistorio pretenden animar a la población a cooperar en la limpieza de las calles ensuciando menos. Dejar los residuos fuera de los contenedores, depositar en la vía objetos voluminosos sin previo aviso, no recoger los excrementos de los perros y tirar chicles y colillas en el suelo, son los comportamientos más frecuentes y problemáticos, advierte el Consistorio.