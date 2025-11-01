El párroco de Can Bonet estrena su nueva casa

Blanca, como la tradicional casa pagesa, y con un cartel en la entrada que indica el nombre de la residencia: Can Virgilio. Así es la nueva vivienda del párroco de Can Bonet, Virgilio Bago, ubicada en la calle Pruneres número 2 y en la que residirá junto a sus padres. La vivienda ha sido inaugurada este sábado por el obispo de Ibiza, Vicente Ribas, en presencia de más de un centenar de vecinos y del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el edil de este barrio, Miguel Tur. Todos han visitado la casa y lo han celebrado con un desayuno.

La iglesia de Can Bonet se erigió en 2018 como la parroquia de la Sagrada Familia, convirtiéndose de esta manera en una administración religiosa independiente de Sant Antoni. El vínculo de Bago, filipino de nacimiento, con la comunidad religiosa de esta localidad se remonta a 2007, donde además tiene un importante papel apoyando a la comunidad de su país residente en Ibiza, a quienes en ocasiones ha llegado a apoyar en temas burocráticos o a buscar un empleo. Sus misas se caracterizan por ser las únicas de Ibiza que pueden escucharse en tagalo, lengua materna de muchos de los filipinos que acuden a su parroquia.

Un centenar de vecinos asistieron a la inauguración de Can Virgilio / D.I.

Vocación temprana

Virgilio Bago tiene vocación de sacerdote desde muy joven. Le surgió en el colegio en el que estudió en Aritao, en Filipinas, perteneciente a la congregación de la Inmaculada Concepción de María.

Comenzó su trayectoria religiosa como monaguillo, para después estudiar durante una década Teología y Filosofía. Con 28 años, en 1999, fue párroco durante seis años en Quirino, también en Filipinas. También fue rector del seminario de Bayombong y pasó seis meses en Florencia (Italia) para continuar su formación espiritual.