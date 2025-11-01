Luz verde para construir el nuevo tanque de tormentas de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ya ha adjudicado el contrato para construir el futuro tanque de tormentas que en la calle Fray Luis de León, una instalación clave para evitar nuevas inundaciones en Plajta d’en Bossa.

A la oferta pública solo se presentó una candidata, Jaralia Integral, que se define en su página web como “una empresa líder en el sector de la construcción en Málaga y Cádiz”. El coste del proyecto asciende a 968.000 euros y el plazo previsto de ejecución es de cinco meses, a falta de concretar la fecha exacta de inicio de las obras.

Las recientes danas sufridas por la ciudad confirmaron la necesidad de que Ibiza modernice sus infraestructuras hídricas, también en este punto de Plajta d’en Bossa, que sufrió diversos desperfectos y obligó a perimetrar la zona con vallas antes de acometer las convenientes obras de reparación.

El pasado mes de julio, el Consistorio sacó a licitación el nuevo tanque de tormentas que se intercalará entre la salida de alivio de pluviales y la red pluvial con dos funciones: hacer de colchón para aguantar la primera riada de lluvia que arrastra todos los deshechos que hay en la calle y tener más capacidad para almacenar agua, evitando que las tuberías rebosen.

Cuando llueve con gran intensidad, como se ha vuelto a confirmar recientemente, la red pluvial entra en carga y desborda por una alcantarilla que hay muy cerca de la playa, precisamente en la calle Fray Luis de León, y provoca que todo lo rebosante, que en más de una ocasión ha llevado toallitas, acabe en el mar.

Tercer tanque de la ciudad

Para frenar esta problemática, el tanque de tormentas favorecerá el laminado y la filtración del agua mediante un desarenador desengrasante, un sistema compacto que separará líquidos por densidades e interceptará el colector pluvial que discurre por la calle citada.

El proyecto también incluye la construcción de un nuevo pozo filtrante que evacuará el agua retenida en el tanque hacia la red de saneamiento de aguas que hay en la misma calle Fray Luis de León.

Ibiza, que tiene el 65% de su territorio construido sobre zonas inundables, cuenta actualmente con dos tanques de tormentas operativos, ambos gestionados por Abaqua, uno en el puerto y otro en la Avenida 8 de agosto. El del puerto, que fue inaugurado hace cinco años, quedó dañado tras el paso de la última dana y, aunque la semana pasada volvió a funcionar parcialmente, se encuentra en fase de reforma y no volverá a estar completamente operativo hasta dentro de unas semanas.

Por su parte, el nuevo tanque de tormentas de Platja d’en Bossa será competencia municipal. Además, el concejal de Medio Ambiente de Ibiza, Jordi Grivé, anunció recientemente que están trabajando para “construir un tanque de tormentas más grande y moderno” en la ciudad, aunque por el momento se desconocen más detalles sobre este plan que supondría descartar el “caduco” proyecto de Can Misses. Si cristalizara, sería la cuarta infraestructura de este tipo en la ciudad, doblando la cifra actual.