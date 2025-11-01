Multazos de 70.000 euros por excursiones marítimas ilegales en Formentera y s’Espalmador

La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha anunciado la apertura de tres expedientes sancionadores por un importe conjunto de más de 70.000 euros tras detectar "actividades comerciales no autorizadas" dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Las infracciones, constatadas por los agentes de medio ambiente (AMA), corresponden a "operaciones de transporte marítimo con desembarco de pasajeros en enclaves especialmente frágiles, como el Pas des Trucadors, ses Illetes o s’Espalmador, donde se concentran hábitats y especies de gran valor ambiental", advierte el Govern.

Estas actuaciones, llevadas a cabo por varias empresas, de ellas al menos una de Formentera y el resto, de Ibiza, han sido constantes durante los últimos años y han recibido multitud de denuncias, que, por otro lado, han servido de poco.

Las actuaciones se llevaron a cabo "sin las preceptivas autorizaciones y con una finalidad comercial", lo que ha motivado la apertura de los expedientes como infracciones graves de la Ley 5/2005 de conservación de los espacios de relevancia ambiental.

"La protección de los espacios naturales es una responsabilidad compartida. No se permitirá ninguna actividad comercial o recreativa que comprometa los valores ambientales del Parque de ses Salines", subraya la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

Desde el Govern destacan que estas actuaciones se enmarcan en la "estrategia de intensificar la vigilancia y reforzar la presencia de los agentes ambientales durante la temporada turística", con el objetivo de "garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar el equilibrio ecológico de uno de los enclaves más emblemáticos del archipiélago".

De igual modo, la institución también hace "un llamamiento a empresas y particulares que operan en zonas protegidas para que consulten previamente la normativa de usos y tramiten las autorizaciones necesarias", con el fin de asegurar "una convivencia equilibrada entre el disfrute público y la conservación de la naturaleza".

Otros precedentes

El endurecimiento de las medidas de control llega tras varios precedentes en los últimos tiempos. En agosto de 2023, el Govern tramitó cuatro multas contra una naviera que organizaba excursiones con desembarco de pasajeros en s’Espalmador sin autorización.

Y este mismo verano, los agentes ambientales también intervinieron por la instalación de un parque acuático hinchable en las aguas de esta isla, dentro del área de máxima protección, una actuación que fue retirada tras la denuncia pública y las inspecciones realizadas en el parque.