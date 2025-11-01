Que cuatro de cada cinco migrantes que llegan en patera a Eivissa y Formentera abandonan de inmediato las islas para dirigirse a Barcelona, punto de partida hacia su destino final, algún país francófono de la Unión Europea. El X Encuentro de agentes sociales celebrado en la sede de Cáritas en Sant Rafel, además de poner en evidencia de que la mayor parte de los migrantes no se quedan en las islas, también desveló un cambio en el perfil de estas personas. Ahora la mitad son argelinos y la otra mitad, subsaharianos, y el tremendo impacto del aumento de la migración en el personal que se encarga de gestionarla en las islas. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía contó que disponen de la misma plantilla cuando la actividad se ha incrementado en un «mil por cien».

Llama la atención

El dato demográfico facilitado por el Consell Econòmic i Social (CES) que indica que el 61,7% de la población residente en Eivissa ha nacido fuera de la isla. Además, el 28,1% de las personas que viven en Eivissa proceden de países extranjeros, mientras que otro 27,8% son originarios de otra comunidad autónoma del país. Se indica también que la isla recibe menos turistas, pero que las estancias son cada vez más largas.