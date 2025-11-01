Halloween en Dalt Vila hasta el próximo fin de semana
Traspas y Torijano han vuelto a decorar su casa de forma terrorífica e invitan a la ciudadanía a visitarla
Los conocidos artesanos Isabel Delgado y Jesús García, conocidos popularmente como Traspas y Torijano, siguen fieles a sus tradiciones y otro año más han decorado el patio de su casa con motivos de la fiesta de Halloween.
La instalación invita a mayores y pequeños a acercarse a su casa, en Dalt Vila, y tocar al timbre. A partir de ahí, todo es terroríficamente misterioso.
La decoración se mantendrá hasta el próximo domingo 9 de noviembre.
Esta pareja es conocida por su dinamismo y capacidad de organizar eventos para atraer a la gente al interior de la ciudad amurallada de Ibiza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Son famosos sus belenes y cenas medievales durante las fiestas de Navidad y la celebración de Feria medieval de Ibiza. Su casa está en la calle de acceso a la plaza de la catedral, a escasos metros del Centro de Interpretación Madina Yabisa.
