Guerra abierta entre el Consell y la plantilla de la residencia Cas Serres

El Consell de Ibiza y los trabajadores del Hospital Residencia Asistida Cas Serres mantienen una guerra abierta respecto a la situación del centro.

La institución respondió el viernes a la denuncia del personal de la residencia que alertaba el viernes de la «grave situación laboral y asistencial» que atraviesa el centro, debido, según aseguran, a una falta estructural de personal que afecta a prácticamente todos los servicios.

Desde la institución insular replican que esta información «no reflejan la realidad del centro ni la gestión que se está llevando a cabo».

Según los datos facilitados por el Consell, a lo largo de 2025 se han formalizado 177 contratos, que suman más de 11.700 días de trabajo en distintas categorías profesionales. Estas cifras, destacan, demuestran que se cubren todas las bajas, vacantes y vacaciones siempre que hay personal disponible, y que la gestión de recursos humanos «es constante y se adapta a las necesidades del servicio».

Entre las medidas adoptadas, el Consell subraya la creación de bolsas abiertas de empleo, la activación de todas las oposiciones y la implantación de la figura del personal fijo discontinuo.

Gracias a esta nueva organización, «en las categorías con personal fijo discontinuo se han reducido las contrataciones temporales, al contar ahora con plantillas más estables y con capacidad de reacción inmediata ante bajas o incidencias». En cambio, en otras categorías se ha incrementado la contratación para garantizar la cobertura de los servicios esenciales.

Supuestas presiones

El Consell «niega rotundamente que se haya ejercido ningún tipo de presión sobre los trabajadores ni que se haya planteado ninguna fórmula de gestión externa que comprometa los derechos laborales del personal».

Finalmente, la institución reitera su agradecimiento y reconocimiento a la profesionalidad del conjunto de trabajadores de Cas Serres y reafirma su «compromiso con una gestión pública, eficiente y de calidad, centrada en la atención a las personas y en la mejora continua de los servicios asistenciales».

Poco después de recibir esta Redacción la nota del Consell, el personal volvió a responder ayer para subrayar que estos datos «no reflejan la situación real» del centro. Según afirman, las cifras de contrataciones difundidas por la institución «corresponden en su mayoría a sustituciones breves de días o semanas», sin que ello suponga una cobertura efectiva de las vacantes estructurales ni una mejora de la calidad asistencial.

Contrataciones breves

De acuerdo con los trabajadores, los 177 contratos citados por el Consell se refieren a contrataciones temporales de corta duración, lo que «no garantiza una atención continuada ni alivia la sobrecarga del personal activo» porque, aseguran, en muchos servicios las vacaciones, bajas laborales y jubilaciones siguen sin cubrirse.

Entre los casos concretos, se citan plazas médicas que llevan años sin sustitución, dos vacantes de terapia ocupacional y tres de enfermería pendientes por jubilaciones o bajas maternales. También falta una plaza de supervisión y diversos puestos de fisioterapia, celadores, limpieza y cocina, esenciales para el funcionamiento diario del centro, denuncian.

Esta carencia, subrayan, está provocando que «muchos profesionales busquen empleo en otras instituciones donde se les reconocen mejores condiciones e incentivos», incluyendo los complementos de difícil cobertura e insularidad, que «aquí no se aplican de forma justa ni generalizada».

Las «bolsas abiertas»

El personal también cuestiona las medidas que el Consell presenta como soluciones para estabilizar la plantilla. Según indican, las denominadas «bolsas abiertas» se han mostrado ineficaces, ya que en su mayoría están compuestas por trabajadores que ya forman parte del propio sistema, sin incorporar nuevo personal.

En cuanto a las oposiciones, los trabajadores recuerdan que de las 18 plazas ofertadas para técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, solo se han cubierto cinco, y de seis plazas de enfermería, únicamente una. Además, señalan que las propuestas para modificar las bases y facilitar una mayor participación fueron rechazadas por la Administración insular.

Por otra parte, la figura de los contratos de fijos discontinuos, nueve en total, tampoco se considera una solución adecuada. Los afectados aseguran que no reciben sus plantillas con la antelación necesaria, acumulan horas extras y enfrentan periodos de desempleo entre contratos, lo que «incrementa la inestabilidad y la carga de trabajo para el resto del personal».

Además, el colectivo denuncia que una empresa externa de limpieza ya presta servicios en el centro, lo que interpretan como un paso hacia la externalización de servicios básicos.