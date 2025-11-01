Guerra abierta entre cazadores y protectoras por las colonias de gatos

Eivissa vive una nueva guerra abierta entre cazadores y animalistas por la gestión de los gatos callejeros. Mientras los primeros denuncian una «proliferación descontrolada» y acusan a las asociaciones de actuar al margen de la ley, las segundas responden que «el problema no son los gatos, sino el abandono» y reclaman a las administraciones que cumplan su obligación de gestionar las colonias felinas.

El enfrentamiento se desencadena tras un comunicado de la Federación Balear de Caza y la Sociedad de Cazadores de San José, que advierte de una situación «de insalubridad, riesgo vial y pérdida de biodiversidad» provocada —afirman— por la gestión de las asociaciones animalistas desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal. Los cazadores sostienen que «no hay ni una sola colonia felina legal en Eivissa» y califican el método CER (Captura, Esterilización y Retorno) de «totalmente ilegal».

Según su versión, las protectoras «alimentan y liberan gatos bajo el pretexto del control poblacional», generando cebaderos que «perpetúan el problema». Alertan de riesgos sanitarios como la toxoplasmosis, la tiña o la sarna y aseguran que los felinos, aun castrados, «mantienen su instinto de caza y diezman especies autóctonas». Por ello, reclaman una actuación «decidida y efectiva» del Consell de Eivissa y los ayuntamientos, así como la eliminación de los puntos de alimentación y la puesta en marcha de un plan de identificación y esterilización masiva.

«Es una obligación legal»

Las protectoras felinas reaccionan rápidamente. En un comunicado conjunto, recuerdan que la Ley 7/2023 de Protección y Bienestar Animal reconoce expresamente la figura del gato comunitario y obliga a las administraciones públicas a aplicar programas éticos de control. «El método CER no es una ocurrencia ni una moda: es una obligación legal, avalada por la ciencia, la experiencia y la ética», defienden.

Las asociaciones insisten en que su labor no consiste en liberar gatos, sino en gestionar las poblaciones ya existentes, aplicando controles sanitarios y esterilización para reducir su número y mejorar la convivencia. «El problema real no está en quienes los cuidan, sino en la tenencia irresponsable y el abandono», argumentan, al tiempo que denuncian que en municipios como Sant Josep «no se están identificando ni esterilizando gatos comunitarios», lo que obliga a los voluntarios a asumir tareas que «corresponden a la administración».

Frente a las críticas sobre los riesgos para la biodiversidad y la salud pública, las protectoras responden que estos animales comunitarios «no representan un peligro sanitario relevante cuando se gestionan adecuadamente» y que los verdaderos problemas surgen «cuando se obstaculiza su control».

El pulso entre ambos bandos deja al descubierto la falta de censos oficiales, la escasa coordinación entre administraciones y el vacío en la aplicación práctica del método CER. Mientras los cazadores exigen «mano dura» y el fin de los puntos de alimentación, las asociaciones piden implicación institucional y campañas educativas para frenar el abandono.

Ambas partes coinciden en algo: la situación se ha vuelto insostenible. Entre la defensa del ecosistema y el bienestar animal, es necesario encontrar un punto de equilibrio.