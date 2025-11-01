¿Cuánto se han gastado los turistas en Ibiza y Formentera hasta septiembre?

El gasto turístico de quienes visitaron Ibiza y Formentera durante el mes de septiembre aumentó un 4,4% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo a los datos publicados por Ibestat en su balance mensual extraídos de la Encuesta de gasto turístico (Egatur),

Concretamente, los turistas gastaron 699,7 millones de euros en las Pitiusas en septiembre, por los 670 millones de este mismo mes en 2024, un incremento de 30 millones de euros que confirma el crecimiento sostenido del último año, con once meses seguidos de alza en el gasto turístico.

Cada persona que visitó Ibiza y Formentera en septiembre gastó una media de 1.246 euros en sus vacaciones, un 1,7% más que durante el mismo periodo de 2024, mientras que el gasto por persona y día se situó en 219 euros, una subida del 7,3%.

Con datos ya de todos los meses veraniegos, se puede concluir que julio es el mes con mayor gasto por persona y día (271 euros), bastante por delante de junio (233 euros), agosto (224 euros) y, a la cola, septiembre, con los mencionados 219 euros.

Más de 4.000 millones

En cuanto al gasto turístico total acumulado durante de enero a septiembre en las Pitiusas, ya supera los 4.000 millones de euros a falta del último trimestre, hasta elevarse a 4.067.9 millones.

Además, en el conjunto de Baleares se recaudaron en septiembre 3.129 millones de euros en concepto de gasto turístico: en Mallorca, 2.139 y en Menorca, otros 290 millones.

La semana pasada, el Govern balear presentó el Análisis de Coyuntura del tercer trimestre de Baleares, que confirmó que Ibiza es capaz de generar riqueza aunque reciba menos turistas. "Se ha logrado un gasto máximo en las Pitiusas manteniendo el número de turistas", resumió la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, quien destacó que el sector turístico está "ganando más en valor que en volumen".