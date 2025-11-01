La 'escoleta' Es Putxet será "clave" para "reforzar la educación Infantil en Ibiza"
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, visita las obras del centro escolar, que ofrecerá 67 nuevas plazas de Educación Infantil en el municipio
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha visitado esta semana las obras de la futura escoleta Es Putxet acompañado por el conseller de Educación y Universidades del Govern balear, Antoni Vera, y la concejala de Infancia del Ayuntamiento, Sara Barbado. Los trabajos, que ya han superado el 60% de ejecución, apuntan desde el Consistorio.
El edificio, inicialmente concebido como una ampliación de la escoleta Can Cantó, se convertirá finalmente en un "centro educativo completo e independiente" destinado a niños de 0 a 3 años.
La actuación, adjudicada a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), cuenta con una inversión de más de 3,7 millones de euros (IVA incluido) y está financiada parcialmente con 844.200 euros procedentes del programa estatal de ayudas a la creación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, financiado por el Ministerio de Educación y la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–Next Generation UE.
El nuevo edificio, recuerdan desde Vila en una nota, dispondrá de cinco aulas con baño y porche cubierto, una sala polivalente, zonas de juego, comedor, oficinas administrativas, vestuarios y lavabos para el personal, además de espacios técnicos como sala de máquinas y lavandería.
Durante la visita, Triguero subrayó que "con la nueva escoleta Es Putxet continuamos apostando por una educación pública y gratuita de calidad desde los primeros años. Este tipo de infraestructuras son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de las familias de Ibiza".
Por su parte, la regidora Sara Barbado destacó que "Es Putxet ofrecerá un entorno seguro, afectivo y adaptado a las necesidades de los más pequeños, con espacios pensados para crecer y aprender jugando".
Las 67 nuevas plazas que ofrecerá Es Putxet se integrarán en el conjunto de más de 14.140 plazas del primer ciclo de educación infantil disponibles este curso 2025-2026, todas ellas incluidas en la gratuidad impulsada por el Govern balear desde el curso 2023-2024.
Además, el Ayuntamiento de Ibiza destaca en su nota que "impulsa la construcción de una segunda escoleta municipal en el edificio de viviendas de protección oficial del Ibavi" situado en la avenida de Isidor Macabich con calle Madrid, "combinando vivienda pública y educación infantil en un mismo complejo".
