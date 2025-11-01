El álbum
Familia Marí Mayans lleva el sabor de Pitiusas a Barcelona
Familia Marí Mayans fue una de las protagonistas del IV Simposium Internacional Licorista celebrado en Barcelona los días 22 y 23 de octubre con la ponencia de Carlos Marí Mayans ‘Del campo de las Pitïusas al destilado: la esencia botánica de Familia Marí Mayans’. En ella, el gerente de la compañía relató el recorrido de la entidad.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar
- Detenidas dos mujeres tras robar tabaco y perfumes por valor de más de 2.000 euros en el 'duty free' del aeropuerto de Ibiza
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària
- El Cine Torres volverá a abrir sus puertas: el Consell de Ibiza lo compra para convertirlo en espacio cultural de Ibiza