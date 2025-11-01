Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Familia Marí Mayans lleva el sabor de Pitiusas a Barcelona

Familia Marí Mayans lleva el sabor de Pitiusas a Barcelona | IMAM COMUNICACIÓN

Familia Marí Mayans lleva el sabor de Pitiusas a Barcelona | IMAM COMUNICACIÓN

Redacción Ibiza

Familia Marí Mayans fue una de las protagonistas del IV Simposium Internacional Licorista celebrado en Barcelona los días 22 y 23 de octubre con la ponencia de Carlos Marí Mayans ‘Del campo de las Pitïusas al destilado: la esencia botánica de Familia Marí Mayans’. En ella, el gerente de la compañía relató el recorrido de la entidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents