El Consell de Ibiza niega presiones al personal de Cas Serres y reivindica su modelo público de atención

El Consell de Ibiza ha respondido a la denuncia del personal de la residencia de Cas Serres que alertaba este viernes de la “grave situación laboral y asistencial” que atraviesa el centro, debido a una falta estructural de personal que afecta a prácticamente todos los servicios. Desde la institución insular apuntan que esta información “no reflejan la realidad del centro ni la gestión que se está llevando a cabo”.

Según los datos facilitados por el Consell, a lo largo de 2025 se han formalizado 177 contratos, que suman más de 11.700 días de trabajo en distintas categorías profesionales. Estas cifras, destacan, demuestran que se cubren todas las bajas, vacantes y vacaciones siempre que hay personal disponible, y que la gestión de recursos humanos “es constante y se adapta a las necesidades del servicio”.

Entre las medidas adoptadas, el Consell subraya la creación de bolsas abiertas de empleo, la activación de todas las oposiciones y la implantación de la figura del personal fijo discontinuo. Gracias a esta nueva organización, “en las categorías con personal fijo discontinuo se han reducido las contrataciones temporales, al contar ahora con plantillas más estables y con capacidad de reacción inmediata ante bajas o incidencias”. En cambio, en otras categorías se ha incrementado la contratación para garantizar la cobertura de los servicios esenciales.

El Consell niega rotundamente que se haya ejercido ningún tipo de presión sobre los trabajadores ni que se haya planteado ninguna fórmula de gestión externa que comprometa los derechos laborales del personal.

Finalmente, la institución ha reiterado su agradecimiento y reconocimiento a la profesionalidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras de Cas Serres, reafirmando su compromiso con una gestión pública, eficiente y de calidad, centrada en la atención a las personas y en la mejora continua de los servicios asistenciales.