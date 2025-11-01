Alerta por masificación y riesgo de incendios durante el eclipse

El Govern se prepara para el gran el eclipse solar del próximo 12 de agosto de 2026. La conselleria de Presidencia reunió ayer en Palma a expertos en astronomía y representantes institucionales para empezar a coordinar los pasos que tendrá que dar el Ejecutivo autonómico de cara al evento astronómico del siglo, un fenómeno que, según expertos en la materia, podría llegar a colapsar algunos puntos de las islas. De este modo, Balears mueve ficha diez días después de haberlo hecho la Xunta de Galicia, el primer lugar en el que podrá contemplarse el eclipse solar total, siendo estas dos las comunidades que hasta ahora habían estado a la cola en el diseño del operativo para el gran día. En agosto, Cataluña ya se había reunido con las principales asociaciones astronómicas.

Las asociaciones citadas por el Govern -la Fundació Astronomia Astronàutica Mallorca (Fiaam), l’Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM) i l’Associació Astronòmica de Mallorca (AstroMallorca)- hicieron entrega de un documento con los lugares desde los que se podrá observar el espectáculo solar que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de actuación ante el posible colapso de la red viaria de cualquiera de las islas.

Desde el Govern y la Dirección General de Emergencias reconocieron que uno de los principales focos de preocupación sobre la jornada del 12 de agosto del 2026 es la más que probable masificación de los puntos con mejor visibilidad. El fenómeno, además, se producirá en plena temporada turística, momento de intensa presión demográfica en el archipiélago.

«Haremos un plan de actuación con dos vertientes: la protección de la ciudadanía para que pueda disfrutar de este espectáculo de manera segura y sin que se nos colapse la isla; y, por otro lado, dar seguridad a la comunidad científica, que al final es la estudiadora y la conocedora del tema, para que puedan hacer su trabajo un poco más separado de lo que es la población en general», explicó tras la reunión la consellera de Presidencia, Antonia Estarellas, quien también confesó que este eclipse solar se convertía «en un reto en un momento en el que las islas tienen mucha presión humana y también tiene el riesgo de incendios activado». Por ello, añadió, «necesitamos mucha colaboración».

En el Govern «faltan muchos datos» todavía, explicó la consellera, para saber a ciencia cierta qué pasará el día del eclipse, pero la preocupación de que el posible colapso viario genere «tapones en diversos lugares» empuja a las instituciones a organizarse para «ser capaces de reorganizar estos flujos». «Lo que más preocupa es evitar el colapso y que no tengamos un incendio forestal. Conocemos el territorio que tenemos y las dificultades de la Serra en cuanto a desplazamientos, pero tendremos que poner en marcha un plan de protección y de movilidad», resumió Estarellas.

Para vertebrar y ejecutar los futuros planes se ha creado una comisión permanente conformada por el Felib, los consells insulares, organismos como la Dirección General de Emergencias y la de Universidades y la comunidad científica para, en palabras de la consellera, «hacer un plan de no concentración sólo en dos puntos de la isla». Para ello, y entre otras medidas, darán a conocer puntos diversos a los ayuntamientos para que puedan promocionar su municipio «y evitar así la concentración sólo en la Serra».

Por su parte, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, añadió que, además de la importancia de atajar la posible masificación que se genere en distintos puntos, también se llevará a cabo una campaña de divulgación «para que este evento no se convierta en una situación de daño». El responsable de Emergencias recordó que la exposición directa a estos fenómenos astronómicos puede causar, por ejemplo, lesiones oculares.

«Lo importante es poder tener una caracterización del fenómeno. ¿Cuánta gente vamos a tener?, ¿dónde? y ¿cómo podemos gestionar esos espacios para que no se genere un riesgo añadido?», explicó.