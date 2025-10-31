Unidas Podemos garantiza que el Gobierno declarará Ibiza zona catastrófica

Óscar Rodríguez, conseller de Unidas Podemos en el Consell de Ibiza, garantiza que el Gobierno central, a través del Consejo de Ministros, declarará la isla como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una propuesta realizada la semana pasada por el Consell de alcaldes que se ha debatido este viernes durante el pleno de la institución: “No se preocupe, se declarará como zona catastrófica por parte del Gobierno”, ha asegurado Rodríguez, quien además ha indicado que “ya se está trabajando en ello” y que “pronto habrá esa declaración”.

A quien el conseller de UP decía que no se preocupara es a la consellera insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, María Fajarnés, que desde que comenzó a defender esa propuesta criticó con vehemencia que el Consejo de Ministros aún no haya aprobado esa declaración. Fajarnés subrayó que la decisión del Consell de Alcaldes es “un mandato institucional para que el Estado actúe con rapidez y sensibilidad”, cosa que, a su juicio, no está ocurriendo: “La declaración de zona catastrófica activaría los mecanismos del Gobierno para acceder a las ayudas, por lo que no es de recibo que, más de un mes después del temporal, el Consejo de Ministros aún no haya respondido”. La consellera afirma que en otros casos, como incendios de gran gravedad, ha sido más rápido: “Es el turno del Estado. Eivissa necesita esta declaración ya (…) Celeridad es la que debería tener el Gobierno, y no tratarnos como lo está haciendo”.

"Aprieten a los consistorios"

Elena López, portavoz del PSOE, recordó (como ya hizo el jueves el socialista Vicent Roselló en Sant Josep y el mismo grupo en Vila durante sus respectivos plenos) que el procedimiento que se debe seguir en estos casos es “el habitual”, no el que “se está inventando” el PP: “Se inventan un procedimiento con el que intentan engañar y dar a entender que el Gobierno nos abandona”. La socislista explicó que se trata de “ayudas complementarias que tienen una tramitación” y que, ahora, los ayuntamientos “tienen que hacer un trabajo previo y ejecutar las obras” para que, una vez estén acabadas, sean abonadas por el Estado: “Aprieten a los consistorios para que hagan su trabajo. El Gobierno es el primero que quiere poner dinero”, indicó, a la vez que, posteriormente, reiteró: “Parece que no entienden cómo funcionan estas ayudas complementarias, que llegarán cuando los municipios hagan su trabajo previo”.

“Se inventan un procedimiento con el que intentan engañar y dar a entender que el Gobierno nos abandona” Elena López — Consellera del PSOE

Pero también incidió en otra idea, la misma que los socialistas recalcaron el jueves en otros plenos municipales: “No nos podemos quedar solo con esas ayudas del Gobierno. El Consell también debe abrir una línea de ayudas”. La respuesta de Fajarnés fue idéntica a la del alcalde de Sant Josep cuando le expusieron lo mismo el jueves: “El Consell tendrá una línea de ayuda de cinco millones de euros”. Saltó entonces la socialista López, como lo hizo Roselló el jueves: “Engañan cuando dicen que ese dinero procede del Consell (…)¿Cinco millones? Han puesto cero. No son de la institución insular”. Porque, realmente, no aporta esa millonada el Consell, sino el Govern. En la avenida de España, eso sí, se encargarán de distribuir ese capital entre los ayuntamientos. Poco después, la consellera Fajarnés, a través de un portavoz, dijo que en realidad no había querido decir eso, sino que “el Consell tramitará las ayudas” para repartirlas entre los consistorios.

Adhesión a NECSTouR El Consell aprobó adherirse a la Red de Regiones Europeas por un Turismo Sostenible y Competitivo NECSTouR, una asociación con sede en Bruselas que reúne más de 80 regiones europeas. Para UP, “normalmente la utilidad de estas redes son mínimas”, aunque dio su voto de confianza, “esperando que tenga alguna utilidad y no solo para viajar a Bruselas”. “Suena a otro chiringuito más de mucho bla bla bla y mucho postureo”, según el conseller de Vox. El PSOE cree que nos echarán enseguida: “Cuando abran la tapa y vean lo que tenemos dentro de la olla. Firmamos algo que dista mucho de la realidad de la isla. Nos hemos convertido en un espacio donde se vende discotecas y fiestas. Se ve en el perfil de turista. Cada vez hay menos familias”, según Elena López.

El conseller de Vox admite que hay cambio climático

La propuesta fue votada, no obstante, a favor por unanimidad, incluso por el conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, a quien, aleluya, se le escuchó admitir que la tormenta Ex Gabrielle y la dana Alice fueron “situaciones vinculadas al cambio climático”, algo de lo que el jueves se burló su compañera de partido en Sant Josep, Araceli Colomar.

En este día de la marmota en el que se escucharon varias mociones gemelas a las que se votaron el jueves, el PSOE también defendió una propuesta que, en Sant Josep, provocó que PP, Ara y PSOE se enzarzaran en una batalla por el relato de quién lo hizo bien y mal durante la construcción de las autovías. Este viernes no llegó la sangre al río, pero casi, sobre todo cuando el PP rechazó el punto 3, sobre la creación de una línea específica de ayudas destinada a apoyar a las personas, empresas y entidades afectadas por los episodios meteorológicos extremos de septiembre y octubre. Se volvía en ese punto a la casilla de salida: el conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, José Andrés Roselló, aseguró que ya se trabaja en la línea de ayudas (ya saben, la del dinero que aporta el Govern y, reconoció, “gestiona” la institución insular) e insistió en que el Gobierno apruebe la declaración de zona catastrófica con celeridad para que se repartan más rápido las ayudas. A lo que el socialista Víctor Torres volvió a recalcar: “No entendemos por qué no ponen una línea propia de fondos propios”.