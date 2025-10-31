Una pelea en plena calle: "Una tarde normal en Sant Antoni"
La criminalidad en Sant Antoni de Portmany varió un 19,81% hasta el segundo trimestre de 2025
A últimas horas de la tarde de ayer, cerca de las 19.30 horas, dos hombres han protagonizado una pelea en plena calle en el centro de Sant Antoni. Un vecino del municipio, a través de las redes sociales, ha hecho llegar un vídeo a modo de denuncia por la situación. "Una tarde normal en Sant Antoni", ha señalado con ironía.
Los implicados, tal como se observa en el vídeo, se detuvieron en mitad de la calle y se bajaron de sus respectivos vehículos para enzarzarse en un enfrentamiento que llegó a las manos, con empujones, golpes y tirones.
Criminalidad en el municipio
Este no ha sido un caso aislado, según los datos recogidos por el Ministerio de Interior, en el segundo trimestre de este año el municipio ha registrado 1.143 infracciones penales de las cuales 19 han sido de robos con violencia, 44 en domicilios y establecimientos, 43 denuncias por tráfico de drogas y 35 sustracciones de vehículos.
Hace dos años, el Ayuntamiento convocó un proceso selectivo para cubrir seis plazas de Policía Local, a las que se presentaron 116 candidatos, para reforzar así la seguridad, sobre todo en temporada de verano cuando más turismo recibe el municipio.
