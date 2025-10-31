Un tatuador se enfrenta a seis años de cárcel por abusar sexualmente de una clienta en Ibiza

La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para un tatuador de 50 años acusado de abusar sexualmente de una mujer mientras le realizaba un tatuaje hace tres años en un estudio de Sant Josep. El juicio se celebrará el próximo martes a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 22.45 horas del 15 de junio de 2022, cuando la víctima, que se encontraba de vacaciones en Ibiza entre el 12 y el 16 de junio de ese año, acudió al establecimiento del acusado para tatuarse una mariposa en la cadera izquierda.

Durante la sesión, el procesado, “con ánimo libidinoso”, aprovechó que la mujer estaba tumbada en la camilla y no llevaba ropa interior para introducirle los dedos de la mano izquierda en la vagina, manteniendo esa conducta durante unos 25 minutos. La víctima, según el relato fiscal, no pudo reaccionar debido al temor y la angustia que le provocó la situación.

El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual con introducción de miembros corporales por vía vaginal, tipificado en el artículo 181.1.4 del Código Penal, en su redacción anterior a la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

La Fiscalía solicita además que, tras cumplir la pena de prisión, el acusado quede sometido a libertad vigilada durante ocho años,y que se le imponga la inhabilitación especial para ejercer como tatuador durante un periodo de ocho años, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante diez años.

Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por los daños morales sufridos, más los intereses legales.