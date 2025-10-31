Los secretos del Hércules romano encontrado en Ibiza

Siglos sumergida. Ese parece ser el secreto del buen estado de conservación en el que se encuentra el Hércules de época romana hallado en la excavación arqueológica previa a la construcción de un edificio de viviendas protegidas en Vila. En el solar de la avenida Isidor Macabich en el que el Institut Balear de la Vivenda (Ibavi) creará 60 viviendas de protección pública, junto a la plaza de los juzgados, en lo que antes eran las viviendas de Santa Margarita, no sólo se ha encontrado esta figura, también otros restos romanos en un sorprendente estado de conservación, según detallan desde el equipo de esta intervención,dirigida por los arqueólogos Glenda Graziani Echávarri y Juan José Marí Casanova, con un equipo integrado por tres arqueólogos y dieciséis operarios

A muchos sorprenderá que una talla de un material como la madera con el que está hecha la figura del dios romano, haya resistido al paso de los siglos, sin embargo, el informe de los profesionales explica, precisamente, que el hecho de que la parcela permaneciera sumergida durante siglos ha permitido una preservación excepcional de materiales orgánicos, como madera, cuero, semillas y restos vegetales.

La talla, de unos 30 centímetros, apareció junto a una suela de cuero y varios fragmentos de madera en uno de los pozos excavados en el solar, en el que los trabajos se están desarrollando a siete metros de profundidad. Eso sí, tras un complejo proceso de desecación del terreno, dado que el nivel freático está a sólo 1,2 metros.

¿Dónde está ahora el Hércules de Santa Margarita? Pues se encuentra en el laboratorio del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF). Allí varios especialistas en restauración están limpiándola y estabilizándola para garantizar su conservación.