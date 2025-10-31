El Ayuntamiento de Santa Eulària prevé abrir «en breve» el tanatorio municipal de gestión privada (en Cas Llaurador), un proyecto que acumula varios retrasos. En el acto de presentación del inicio de las obras, en marzo de 2021, se dijo que la previsión era tenerlo listo en invierno de 2021-2022. «El edificio estuvo terminado en el 22, pero se tenía que entregar con unas infraestructuras, instalaciones y suministros tanto de agua como de baja y media tensión, lo que no se pudo recepcionar hasta agosto del 24. Los retrasos son atribuibles a diferentes circunstancias, pero son fortuitos del momento. No hay una voluntad de dilación, y se ha explicado con máxima transparencia y rigor por parte de todos», expresó la alcaldesa, Carmen Ferrer, en el pleno municipal de julio de 2025.

En aquel pleno se aprobó «la modificación del contrato de concesión demanial para la explotación del crematorio, tanatorio e instalaciones complementarias del cementerio municipal de Santa Eulària», recuerda el Consistorio, «extendiendo el plazo de concesión a la empresa Grup VFV por cuatro años y medio más a partir de la entrega efectiva de la infraestructura». «Esta medida compensa los retrasos sufridos en la entrega de las instalaciones por demoras en la construcción, la ampliación del suministro eléctrico y la ejecución de un aparcamiento complementario, garantizando así la viabilidad del servicio. Cabe recordar que, en el momento de su puesta en marcha, será el único tanatorio de carácter público en la isla».

«El edificio ya está acabado, está todo hecho. Hay algunas subsanaciones de las que ya se ha acordado que sea el mismo concesionario quien las pueda acabar», comentó Ferrer en aquel pleno. «Hemos tenido unas circunstancias excepcionales», concluyó sobre los retrasos.

En un comunicado de noviembre de 2024, el Ayuntamiento dijo que la instalación estaba pendiente «de que la concesionaria de las obras subsanase algunas deficiencias que se detectaron cuando se dieron por finalizadas las obras». Y detalló que los cambios afectaban «solo a mejoras en la climatización y la ampliación de unos elementos propios del uso como tanatorio para poder ofrecer un mayor y mejor servicio»: «Igualmente, para evitar problemas posteriores, se optó por mejorar el estacionamiento, con cerca de medio centenar de plazas más». Además, se reordenó «la circulación resolviendo un giro cerrado con una rotonda, con la consiguiente separación de carriles, que dota de más seguridad»; y se reforzó «la red eléctrica de manera que se puedan asumir los consumos actuales y futuros sin ningún riesgo».