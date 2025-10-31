Hallan restos romanos muy bien conservados en una excavación en Ibiza

Una excavación arqueológica preventiva en un solar de la avenida Isidor Macabich ha sacado a la luz restos romanos en un gran estado de conservación, entre ellos una talla de madera que representa al héroe mitológico Hércules.

El descubrimiento se ha producido durante las obras del nuevo edificio de 60 viviendas de protección pública que va a construir el Ibavi junto a la plaza de los juzgados.

La intervención, que comenzó el pasado 14 de julio, está dirigida por los arqueólogos Glenda Graziani Echávarri y Juan José Marí Casanova, con un equipo integrado por tres arqueólogos y dieciséis operarios. Los trabajos se desarrollan a siete metros de profundidad, tras un complejo proceso de desecación del terreno, necesario por la presencia del nivel freático a solo 1,2 metros.

Según explican los responsables de la excavación, el hecho de que la parcela permaneciera sumergida durante siglos ha permitido una preservación excepcional de materiales orgánicos, como madera, cuero, semillas y restos vegetales.

En uno de los pozos excavados apareció la talla de Hércules de unos 30 centímetros, junto a una suela de cuero y varios fragmentos de madera. Actualmente, la figura se encuentra en el laboratorio del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF), donde especialistas en restauración la están sometiendo a procesos de limpieza y estabilización para garantizar su conservación.

Otra de las tallas encontradas / D.I.

Las excavaciones han revelado niveles de ocupación de época romana y una posterior fase andalusí medieval, con restos de estructuras, hogares y depósitos que se utilizaron como vertederos. Según los primeros análisis, el yacimiento podría aportar valiosa información sobre la evolución urbana y agrícola de Ibiza en la Antigüedad y la Edad Media.

El equipo arqueológico también destaca la importancia de los restos orgánicos recuperados, un tipo de material raro en el registro arqueológico de la isla debido a la fragilidad de su conservación.

Las muestras extraídas se han incorporado al proyecto internacional MEEDGREENREV, coordinado por universidades de Barcelona, Granada, Reading y York, con financiación del European Research Council (programa Horizon). Este estudio busca comprender mejor la ecología y las prácticas agrícolas del Mediterráneo occidental durante el periodo medieval.